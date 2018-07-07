В целом, на традиционной Международной торговой ярмарке «Сугд - 2018», которая проводится уже пятый год подряд, свою продукцию представляют более 200 компаний из всех регионов Таджикистана и города Душанбе, а также России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, ОАЭ и Южной Кореи.

Председатель Согдийской области Раджаббой Ахмадзода, открывая выставку, проинформировал ее участников о социально-экономической ситуации области и подчеркнул, что благодаря бурному развитию промышленной и аграрной сферы региона, Согд по праву считается "долиной возможностей".

"Только за три последних года объем производства промышленной продукции увеличился в два раза, и в прошлом году в Согдийской области было выпущено промышленной продукции на 1 миллиард долларов США", - подчеркнул Ахмадзода.

Предприниматели из соседнего Узбекистана на нынешней торговой ярмарке составляют более трети всех участников форума.

В беседе с "АП" начальник сектора Ташкентской области ТПП Республики Узбекистан Дилшод Менглиев отметил: "Мы второй год участвуем на этой торговой ярмарке, и если в прошлом году на форуме принимали участие более двадцати узбекских компаний, то сегодня в ней участвуют более 50 компаний из Андижанской, Ферганской, Наманганской, Ташкентской, Самаркандской, Хорезмской области и города Ташкента в сфере пищевой промышленности энергетики, текстильной промышленности, электротехники, автомобильных запчастей производства стройматериалов, сферы услуг и других отраслей экономики. Мы приехали сюда с целью дальнейшего укрепления взаимовыгодных, дружественных и партнерских отношений между нашими странами и я искренне верю в то, что эта выставка поднимет торгово-экономические отношения между нашими странами на более качественный уровень".

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Другим крупным участником торговой ярмарки традиционно является Российская Федерация.

По словам Сергея Ключарева, председателя делового совета сотрудничества с Таджикистаном ТПП РФ, здесь они представляет интересы 25 компаний. "Деловой совет по сотрудничеству с Таджикистаном при ТПП Российской Федерации действует уже второй год и отрадно, что в этом году создан деловой совет по сотрудничеству с Россией с таджикской стороны при ТПП Таджикистана. И надеюсь, теперь будет легче и веселей работать. В нашем деловом совете более 25 предприятий различных отраслей - пищевая промышленность, промышленное производство, даже такие предприятия, которые делают сувенирную продукцию экстра-класса. Я с огромным удовольствием приезжаю сюда уже не первый раз. И мы с огромным удовольствием представляем здесь свой проект по городскому электрическому транспорту. Он должен здесь быть, так как здесь курортная зона и этот регион должен развиваться как туристический регион. Здесь приезжаешь не только солнце светиться, но и народ добротой светиться. Туристы с удовольствием сюда поедут", - отметил он.

На выставочной площадке представляют свою продукцию и новинки более 200 компаний из разных городов и районов Согдийской области, ГБАО, РРП и Хатлонской области, ближнего и дальнего зарубежья. Свою продукцию, также представили крупные фермерские хозяйства, экспортеры, предприятия по производству и переработке овощей и фруктов, сухофруктов, консервной, молочной и мясной продукции, продукции легкой и текстильной промышленности, ремесленничества, стройматериалов.

В рамках первого дня торговой ярмарки состоялись торгово-инвестиционный форум «Экспортный потенциал и развитие международной торговли», форум «Потенциал и туристические возможности Согдийской области», а также презентованы инвестиционные и бизнес-проекты молодых предпринимателей Согдийской области в рамках конкурса «Start Up -Чойхона V».

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