Эти выходные, а также начало следующей недели в Таджикистане будут сухими и жаркими. Воздух местами прогреется до 43 градусов. Ранее КЧС настоятельно рекомендовал населению ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки из-за сорокаградусной жары.

В эти выходные, по данным синоптиков, максимальная температура в республике составит 43 градуса тепла. Кстати, в Душанбе столбик термометра поднимется выше 40 градусов.

Чтобы обезопасить себя от жары, в комитете рекомендуют меньше находиться под прямыми солнечными лучами. Но если вы все же оказались на улице, то вам следует помнить об элементарных правилах:

- при выходе на улицу рекомендуется одевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно чтобы ворот одежды был не тугим, на улице обязательно пользоваться головным убором (платок, летняя шляпа, панама), солнцезащитными очками, зонтиками.

- в целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, а также энергетических и алкогольных напитков.

Тем, кто отправится в эти жаркие дни к водоемам, рекомендуется быть предельно внимательным и осторожным, ни в коем случае не оставлять детей без присмотра, а также не совмещать отдых на водоемах с употреблением спиртных напитков.

В случае внештатных ситуаций нужно обращаться по телефону КЧС 223-13-11 или по короткому номеру 112.

Печальный опыт спасателей на водах показывает, что в беду чаще всего попадают дети, лица в состоянии опьянения, физически здоровые люди и... даже отличные пловцы. Чего не стоит делать на воде, и как оказать первую помощь тонущему - в нашей инфографике.

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