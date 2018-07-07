В Таджикистане в очередной раз предлагают ввести своеобразный плату для иностранцев, которые хотят взять в жены таджикских девушек. На этот раз с такой инициативой выступила таджикская поэтесса Адиба Азиз; она предлагает, чтобы в стране приняли закон, обязывающий платить $50 тысяч за разрешение на брак с гражданкой Таджикистана. Это предложение направлено на то, чтобы защитить таджикскую девушку в случае развода, и повысить ее репутацию.

Мы поговорили с таджичками, которые вышли замуж за граждан других стран и узнали – нужна ли им такая защита.

Наргис Каппиелло, супруг - гражданин Италии

- Со своим супругом я познакомилась после нескольких лет поисков на сайте знакомств. Когда наши отношения сложились, все мои близкие были очень рады, потому что я встретила своего супруга, когда мне было уже под 30 лет, и вы знаете, как у нас относятся, если женщина в таком возрасте еще не замужем.

Наргис Капиелло Фото из личного архива

Мы живем в Европе, я уже давно владею итальянским языком, сложился свой круг общения и крепкая семья. Сложно было только первые три года, а потом прижилась.

Хотя живем мы по европейским правилам, а не по азиатским, в нашей семье нет такого, чтобы то, что сказал муж, то должны делать все. Но в тоже время у нас четко разделены обязанности: жена занимается хозяйством (стирка, готовка, стирка, уборка, покупки), а муж всем остальным.

Никаких проблем, связанных с тем, что мой муж итальянец, у меня не возникло. Возможно, потому что он никогда не был в Таджикистане.

Мархабо Бахронбоева, супруг - гражданин ОАЭ

- С мужем мы работаем в одной корпорации, но в разных подразделениях. На работе и познакомились. Оказывается, он давно меня приметил и однажды попросил нашу общую знакомую представить нас друг другу. Знакомство завершилось супружеством.

Наши родственники и друзья сразу приняли нас, с этим абсолютно никаких проблем не возникло. В моей семье все очень любят моего мужа, души в нем не чают; с нетерпением ждут его приезда в Таджикистан. Даже соседи полюбили его. Приглашают в гости, на оши нахор зовут с собой.

Многочисленные родственники супруга тоже меня полюбили: дарят подарки, оказывают внимание. С уважением относятся ко мне. Не сглазить, но мне очень повезло с семьей супруга.

Да и потом, в Саудовской Аравии принято уважать сноху. Например, в семье моего супруга я не первая заморская невестка, у родственников есть жены из Украины, России, Бахрейна, Пакистана, Марокко и Франции.

Мы не так часто бываем в Таджикистане, и поэтому особо серьезных проблем не возникало. Были неприятные случаи, когда узнав, что мой супруг из ОАЭ, нам предоставляли завышенные счета в ресторанах и во время покупок; или же представители разных силовых структур органов просто вымогали деньги под разными предлогами.

Я всегда слежу за тем, чтобы во время пребывания в Таджикистане у моего мужа все документы были в порядке, правила соблюдены, чтобы придраться было не к чему и на местах пресекаю попытки вымогательства.

Фото из личного архива Мархабо Бахронбоевой

В Эмиратах разве что климат напрягает: восемь месяцев жары и духоты. Не хватает таджикской природы. В остальном все хорошо, нахожусь под полной защитой супруга, его семьи и его страны.

В нашей семье нет определенных правил. В любой семье должны доминировать правила взаимной любви, уважения и понимания. Мы умеем слышать друг друга и договариваться.

Перед браком мы обговорили все условия. Например, я сказала будущему супругу, что не хотела бы прекращать работать, а также не хочу, чтобы он приводил вторую жену, на что он сразу согласился. Это я уже потом поняла, что в их семье нет многоженцев, и работать или нет - это самостоятельный выбор женщины.

Ну, а на счет быта, тут хотелось бы отметить, что еду в нашем доме готовят арабскую. Так лучше для всех. Но, а я в свою очередь принесла в дом таджикский стиль в виде сузане, национальных декоров и посуды.

Тахмина Хакимова-Риис, супруг - гражданин Великобритании

- Я познакомилась со своим супругом Крисом в Душанбе на деловой встрече. Мы работали в сфере международных отношений, прав человека, встречались на тусовках международных организаций.

Сама я выросла в Худжанде, и вы понимаете насколько это консервативный город. Я знала, что мое замужество вызовет бурю неодобрения, но меня это мало волновало. Для меня было важно мнение, одобрение и благословение моей уже покойной мамочки.

Я познакомила её с Крисом в Душанбе, и на моё удивление, маме он очень понравился. Помню, я тогда ей сказала, мол, он же не таджик, и мама ответила: «Я хочу, чтобы ты была счастлива».

Родственники были в шоке! Мой брак стал первым интернациональным союзом в нашей семье. И, конечно, им это было не по душе.

Но, потом случилось вот что: я потеряла маму до свадьбы, и мой муж сразу же приехал и все 40 дней сидел возле нашего двора, с моим братом, в чапане и тюбетейке и очень поддерживал нас. Только один этот поступок, о чем говорит! Все мои родственники - старейшины даже, которые с опаской и неодобрением смотрели на этот брак, очень сильно удивились и полюбили Криса.

Когда мы только поженились в Таджикистане, проблем не было, потом уехали отсюда, вернулись позже, как раз тогда, когда поменялись законы в «защиту» девушек, которые выходят замуж за иностранцев.

Тахмина Хакимова-Риис с семьей Фото из личного архива героини

Тут и начали возникать проблемы с продлением визы для моего супруга! В МИДе потребовали, чтоб кроме всяких других документов, мы еще заключили брачный контракт.

Я была в шоке! Я говорю, мы уже пять лет женаты, и я не хочу заключать брачный контракт. А потом сказали, что он мне должен купить квартиру (в 2011 году парламент Таджикистана внес изменения в Семейный кодекс РТ, которые обязывают иностранцев, желающих заключить брак с гражданками республики, подписать брачный договор и обеспечить супругу жильем – прим.ред.).

Чтобы мужу продлили визу, пришлось заключить этот дурацкий брачный контракт, а на счет квартиры, сказали, что он купил мне недвижимость в Лондоне.

Муж в Душанбе не любил выходить на улицу, потому что по городу постоянно натыкался на милиционеров, и они требовали документы, регистрацию – это утомляло.

А вообще, если честно - лучше бы в Таджикистане позаботились о таджикских девушках, которые выходят замуж за местных - вот кому нужна защита и квартира.

Мунира (фамилия не указана по просьбе героини), супруг - гражданин США

- Со своим супругом мы познакомились во время нашей миссии в ООН. Это было очень давно. Когда решили пожениться, мои родственники отреагировали нормально, конечно, переживали, что мне придется уехать в его страну, но уважали мой выбор.

Мои близкие друзья были знакомы с супругом и на сто процентов меня поддержали. Родственники мужа тоже хорошо отнеслись, потому что в его стране браки с иностранцами - обычное дело. Хотя его друзья были немного в шоке, потому что Таджикистан для них вообще неизвестная страна, они считают, что это тоже Россия и решили, что он женится на холодной (почему-то именно так они думали про русских) женщине.

Ну, а когда познакомились со мной, то поняли, что никакая я не холодная, и могу быть хорошей женой для их друга. Кстати для моего мужа, семья - это самое главное на свете, и его родственники меня очень любят и уважают, и всегда говорят, что именно я объединяю всю их большую семью, что очень приятно.

Asia-Plus

То есть никаких проблем у нас в семье не было, мы жили дружно и спокойно, никто нас не трогал и никто к нам не лез. До тех пор, пока мы не приехали в Таджикистан.

Мы решили недолго пожить здесь, потому что я скучала по своей родине, семье и мой любящий супруг согласился приехать сюда.

Сначала были проблемы с визой: мужу ее не хотели продлевать, потому что он не купил мне квартиру. Я пыталась объяснить, что у нас уже дочь – подросток, когда мы с ним поженились, этого закона еще близко не было, но меня никто не слушал. Меня хотели «защитить» от собственного мужа.

Другой проблемой стало наше с ним появление в общественных местах: если мы с ним шли по улице, то я постоянно ловила на себе косые взгляды, слышала какие-то шуточки в свой адрес и все только потому, что он иностранец, а я – таджичка. Люди вокруг считают нормальным унизить или задеть меня за мой выбор.

И мне за них стыдно перед мужем, потому что в его стране, естественно, с такой дискриминацией я никогда не сталкивалась. Там, напротив – делали всё для того, чтобы мне – жене гражданина США - было удобно жить в этой стране, потому что я жена их гражданина. И я ничуть не преувеличиваю!

Ну, а что касается дома, быта и моей семьи, то муж для меня и дочери - главный в семье, но не потому, что он так решил, а потому что мы так хотим. Полное восхищение им, как мужем и отцом, чувство того, что я за ним, как за каменной стеной. Поддержка моего личного развития, как специалиста, как женщины; абсолютно правильное воспитание дочери. У нас крепкая и здоровая семья.

Материал подготовлен в рамках проекта «Я – женщина, и я могу!». Партнером проекта выступают натуральные соки и пюре «Нури Зулол» из таджикских фруктов и овощей от производителя «Оби зулол».

Производство соков «Нури Зулол» - похоже на огромную соковыжималку: линия американской компании John Bean Technologies (JBT) обеспечивает щадящий режим переработки таджикских фруктов и томатов при невысоких температурах, который позволяет готовой продукции сохранять все полезные и вкусовые свойства без добавления химических ингредиентов.

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