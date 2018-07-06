Вообще, степень МВА - мастера бизнес-администрирования – во всем мире нужна для того, чтобы претендовать на более высокую зарплату. Например, по данным российского портала Superjob, за два года после окончания учебы доход обладателей MBA вырастает на 60–70 процентов. Еще МВА пригодится, если человек устраивается на работу в крупную международную компанию или запускает свой бизнес. Во всяком случае, так происходит в большинстве стран мира.

А как у нас? Рассказываем.

Нуриддин Лафизов, руководитель корпоративного направления «Алиф Капитал», 29 лет

- В 2013 году местная компания «Имкон Консалтинг» совместно с Steinbeis-Hochschule Berlin MBA запустила первую в Таджикистане бизнес-школу MBA. Программа состояла из 12 модулей. Если бы я поехал получать степень МВА, например, в Германию, то я бы потратил примерно €30 тысяч, у нас обучение стоило в районе $10-15 тысяч. И я решил поступить. Курсы длились 18 месяцев.

Нуриддин Лафизов из соцсетей

МВА – это не общее базовое образование, а специализированная программа магистратуры для руководителей. Например, если у вас направление «бухгалтерия», то вам не станут объяснять, что такое сальдо или баланс, вас научат руководить бухгалтерией, решать общие проблемы. Ещё один большой плюс МВА – нетворкинг. Это очень важный элемент. В нашей группе были не только наемные работники (сотрудники крупных местных и международных организаций), но и люди, которые основали свои компании. Было очень интересно узнать о наших, таджикских проблемах в бизнесе и о том, как наши коллеги справляются с ними.

Еще большим плюсом программы МВА я считаю изучение практики таких глобальных компаний, как Coca-Cola, IKEA и другие. Мы на практике решали их проблемы в сфере маркетинга, кадров.

Обучение проходило на английском языке, потому что наши профессора были из Германии и Америки. Каждый преподаватель за 2 недели до своих занятий отправлял нам материал, который мы изучали, а по его приезде мы работали над ним.

Самым сложным для меня было написание «мастер-тезиса» – это как дипломная работа. Преподаватели из Германии были очень требовательны, им невозможно сдать работу, которую вы сделали тяп-ляп. И были ребята, которые не смогли сдать тесты, не присутствовали на занятиях, – их, увы, исключили.

Я считаю, что потратил деньги не зря, и никогда об этом не жалею. По окончании моего обучения и получении степени МВА меня сразу же приняли на руководящую должность.

Хотя за рубежом все более понятно: человек потратил $50 тысяч на обучение МВА, по окончании он сразу же находит работу, например, с годовой зарплатой $100 тысяч. То есть затраты окупаются быстро. У нас так получается не всегда.

Допустим, поехал человек получать степень МВА, потратил $50 тысяч, но не факт, что он их вернет за короткий промежуток времени. Но люди в Таджикистане все равно рискуют, тратят, учатся. И правильно делают.

Ганджина Дустова, IT-специалист, 28 лет

Ганджина Дустова Фото из соцсетей

- Я поступала в 2014 году, в один из американских вузов. Получила стипендию, для того чтобы стать обладателем степени МВА в США. Английский язык я знала, сдать экзамен TOEFL было легко, гораздо сложнее GMATT, потому что я изучала гуманитарные науки, когда училась на степень бакалавра.

Программа MBA помогла мне понять концепцию бизнеса и узнать, как бизнес работает. Однако только степени MBA недостаточно, нужно иметь вторичную специализацию в таких сферах, как финансы, бухгалтерский учет, продажи и т.д.

Если честно, никаких привилегий степень МВА мне не дает; я уже 10 лет живу за рубежом, и ни разу у меня не спросили про степень МВА. Думаю, что могла бы изучить бизнес и по другим программам.

Кстати, возраст абсолютно не влияет на обучение МВА – моим однокурсникам было и по 20, и по 50 лет.

Абдулло Курбанов, учредитель «Алиф Сармоя», 31 год

- Я учился в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE) в 2008/2009 г. Моя программа обучения МSc (Master of Science in Economics - магистерская программа, как и МВА) состояла из 6 модулей. Обучение длилось год.

Абдулло Курбанов фото из соцсетей

На официальном сайте LSE каждый может подать заявку на получение стипендии, я так и поступил: заполнил документы, написал мотивационное письмо и оказался в числе тех, кто прошел. Сумма, которую выплатили стипендиатам, равнялась $60 тысячам. Половина уходила на оплату обучения, другая - на проживание и питание.

В отличие от других стран, в Таджикистане работодатели, как правило, не спрашивают о наличии магистерской степени.

Проходить обучение было сложно. Например, если вы учитесь, допустим, в университете, то раз в месяц или раз в полгода вы сдаете экзамен или тест. Здесь по-другому: все ваше обучение зависит от последней недели.

Это очень сложная и стрессовая неделя. За одну неделю вы должны сдать весь итог годового обучения.

Но степень МSc дала мне возможность понять, кем я хочу быть у себя на родине.

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