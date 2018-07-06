6 июля в Казахстане празднуется сразу два дня рождения. 78 лет исполняется бессменному президенту Нурсултану Назарбаеву, и 20 лет – новой столице Астане. Юбилей города подается как национальный праздник и достижение всего казахстанского народа. Но о чувствах народа волнуются меньше всего: Астана – символ не Казахстана, а самого Назарбаева, пишет ИА Фергана.

Не будет большим преувеличением сказать, что для большинства казахстанцев юбилей столицы – это, в первую очередь, хороший повод отдохнуть с семьями, особенно учитывая, что впереди обычные выходные. При этом сам день рождения Астаны как концепт стал формироваться в стране лишь в последние годы. Выглядит это как серия концертов в регионах страны, на которых местные коллективы поют о своей любви к столице (в надежде на то, что потом местные отделы культуры изыщут средства и возможности их в эту столицу свозить), а акустический фон сменяется неувядающим хитом «Здравствуй, столица, ты вольная птица».

В этом году - 20-летие, поэтому все куда масштабнее.

Астана liter.kz

О праздновании юбилея объявили еще в начале года (и будут отмечать до самого его конца), регионы дарят столице многомиллионные подарки, для писателей объявляются конкурсы с номинациями за лучшее произведение об Астане (с увеличенным призом). Сам президент прямо перед юбилеем города открывает в нем международный финансовый центр.

Региональные политики в двойственном положении и не понимают, кого им поздравлять больше. С одной стороны, в этот день Нурсултану Назарбаеву – 78 лет, и это под его день рождения подогнали официальное рождение города, чье название так и переводится – «Столица» (официально всех чиновников перевели в новый город в декабре 1997 года).

с сайта kazpravda.kz Нурсултан Назарбаев совместно с президентами Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, Таджикистана Эмомали Рахмоном, Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым осмотрели выставку цифровизации, приуроченную к открытию Международного финансового центра «Астана».

С другой, сам президент максимально акцентирует свои собственные приоритеты именно на дне рождения города, так что на площадях поют именно про Астану, а поздравления лично Назарбаеву отдают на откуп простым жителям, чья любовь выражается в самых странных формах, например, дают ребенку имя Нурпрезидент.

Но вообще-то метаться между двумя праздниками вовсе не нужно. Ведь Астана – это и есть Нурсултан Назарбаев. Именно он – практически в единоличном порядке – решил перенести столицу из уютного, но мегаполиса фактически в чистое поле.

Небоскребы в центре Астаны. Фото Ninaras с сайта Wikipedia.org

«Когда поставил вопрос на голосование парламента, сомневающихся было очень много, - рассказывал сам Назарбаев в интервью телеканалу «Россия». - Поначалу считали, что я шучу с этим. Но когда поняли, что шутки нет, тогда посчитали: «Давайте проголосуем, это будет минимум через 40 лет. А в то время нас здесь не будет». Депутаты проголосовали. И эти же депутаты через три с половиной года на поезде с чемоданами все приехали сюда».

Теперь уже не так важно, почему президент этого захотел: боялся оппозиции в Алма-Ате или действительно хотел спастись от землетрясения. Факт в том, что один человек решил устроить массовое переселение – и никто в принципе не стал с ним спорить.

Когда Астану начали застраивать всякими стилизациями то под европейские известные здания, то под Дубай с его небоскребами, именно Назарбаев определял, какой архитектурный стиль лучше подойдет тому или иному району города.

Сам президент решил, что в Астане будут проводиться все самые резонансные, самые важные, самые «имиджевые» мероприятия, работающие на PR.

Павильоны ЕХPO-Астана yvision.kz

В Астану Назарбаев притащил даже рисковые с точки зрения безопасности сирийские переговоры. Алма-Ате достаются лишь некоторые спортивные мероприятия, но не самого большого масштаба. Ключевые спортивные объекты все равно строятся в Астане – чтобы в дальнейшем именно туда, а не куда-то на окраины, приезжали всякие звезды.

Да, Назарбаев создал из Астаны открыточную картинку для гостей со всего мира, но это картинка и для него самого. Левый берег столицы – это крепость самого Назарбаева, место, в котором он может спрятаться от общественного недовольства, от протестов и забастовок в регионах, от любой оппозиции, от косых взглядов и от ухудшающейся социальной обстановки в стране. В районе Акорды и Хан Шатыра все еще пока хорошо. А если и нужно куда-то выехать, в условный Жезказган (последний раз – в 2014 году), то это всего на один-два дня. Потом президент возвращается домой.

Мечеть "Нур Астана" dmt.kz

Именно поэтому многие приехавшие в Астану на время, а не навсегда, чувствуют себя в городе неуютно, несмотря на то, что столицу можно назвать красивой с поправкой на вкус ее создателя.

Город Астана – искусственный, и это впечатление не сглаживается и спустя 20 лет, местами искусственность стала видна еще ярче. Впрочем, те, кто едет сюда насовсем, готовы идти на компромисс с собственным представлением о комфортном и красивом городе. Да, много неудобств, включая, например, зимы с температурой ниже -40, но сейчас Астана – это едва ли не единственное место в стране, где можно рассчитывать хоть на какие-то служебные перспективы. Дубай из столицы Казахстана не получился, получился микс Москвы и Ашхабада: жить тяжело, суровый характер, но виды красивые, и перспектива есть – а значит, никуда не денешься, приходится уживаться. Чем-то в этом смысле Астана похожа на своего создателя.