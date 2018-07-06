Суд в Пакистане заочно приговорил бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа к 10 годам тюрьмы по делу о коррупции, связанному с покупкой дорогостоящих квартир в Лондоне, сообщает в пятницу телеканал "Би-би-си".

Также суд обязал Шарифа выплатить 8 млн фунтов стерлингов, пишет газета Daily Pakistan.

Кроме того, дочь экс-премьера Марьям Наваз приговорили к семи годам тюрьмы и 2 млн фунтам штрафа, отмечает газета.

Верховный суд Пакистана в июле прошлого года отстранил Шарифа от должности премьер-министра страны, которую тот занимал трижды (1990-1993, 1997-1999 и 2013-2017 годы), после публикации так называемого "панамского досье".

В документах говорилось, что несколько детей Шарифа были связаны с офшорными компаниями, которые предположительно использовались для перенаправления средств и покупки дорогих квартир в Лондоне, напоминает «Интерфакс».

По решению суда Шариф получил десять лет тюрьмы непосредственно за коррупцию и еще год за отказ от сотрудничества со следствием.

Медуза пишет, что сейчас Наваз Шариф и его дочь находятся в Лондоне, где проходит лечение жена Шарифа. За несколько дней до приговора бывший премьер утверждал, что в любом случае вернется в Пакистан и даже просил отложить итоговое заседание суда, чтобы выслушать приговор лично, подчеркивая, что он «не намерен бегать от судов, как какой-то диктатор». В то же время, по неподтвержденным данным, Шариф уже получил политическое убежище в Великобритании.

Шариф — один из самых популярных политиков Пакистана. Он занимал пост премьера трижды (в 1990-1993 годах, в 1997-1999 годах и с 2013 года до момента отстранения). В день вынесения приговора политику меры безопасности в Исламабаде были усилены из опасений возможных массовых протестов. После Шарифа кабинет министров возглавил его брат Шахбаз.

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