Всемирный день бикини отметили 5 июля все те, кто предпочитает купаться в общественных водоемах не в платье, а в специально придуманном для этого костюме. Придумали его еще в Древнем Риме, и за столетия он видоизменялся не раз. Но 5 июля 1946 года произошла купальная революция - французский инженер Луи Реар впервые представил публике купальник, открывающий живот. Он назвал свое изобретение словом бикини, в честь острова в Тихом океане.

Сначала бикини жестко раскритиковала цензура: бикини назвали пощечиной общественному вкусу и немедленно запретили на пляжах.

Танцовщица Мишелин Бернардини демонстрирует первый бикини Источник АиФ

Свою лепту в распространение популярности купальников внесла Бриджит Бардо - сначала дефилируя в откровенном наряде в Каннах, затем снявшись в роли юной Жюльетты в ленте Роже Вадима "И Бог создал женщину".

Бриджит Бардо globallookpress.com

Бикини - наиболее распространённый тип раздельного купальника - на самом деле появился задолго до прошлого столетия.

Его история уходит в глубокую древность - во время раскопок Помпеи были найдены мозаики, на которых богиня Венера была изображена в одежде, похожей на бикини.

Древнеримские мозаики Villa Romana del Casale на Сицилии. de.wikipedia.org

Однако Средневековья подразумевали соблюдение женщинами скромности: купание в открытых водоемах было уделом преимущественно простых людей, и женщины, если они отваживались окунуться в море или реку, делали это в длинных закрытых рубахах из плотного полотна.

Этикет предписывал женщинам из высшего общества купаться не в открытом море, а в особой подвижной загородке – купальне, которая выдвигалась на неглубокое место недалеко от берега и закрывала купальщиц от нескромных взглядов.

В 19 веке в Европе были популярные купальные машины. источник diletant.media

Впрочем, даже если кто-то очень дерзкий посмел бы подглядывать в щелочку купальни, он вряд ли увидел бы что-то, заслуживающее такого внимания. Девушки и дамы купались в чепцах, платьях с длинными рукавами, узких панталонах, иногда даже в полотняных туфельках: обнажать ноги считалось весьма экстравагантным поведением.

Купальные костюмы конца 18 - начала 19 вв. источник diletant.media

«Либерализация» купальников началась только в самом конце XIX и XX веке: феминистки боролись за личные права женщин, и в том числе за право заниматься искусством и спортом. Дизайнер Поль Пуаре снял с женщины корсет, а другой удар по патриархальному укладу в пляжной одежде нанесла первая мировая война: во первых дефицит тканей, а во вторых всплеск жизнелюбия после тяжелых лет лишений привели к тому, что женщины стали смелее наслаждаться жизнью на морских побережьях.

Исчезли купальни, купальные костюмы превратились в подобие длинной майки, переходящей в шорты, иногда с короткой юбочкой сверху. Полностью закрытыми оставались только грудь, живот и ягодицы: руки, плечи, ноги от середины бедра можно было совершенно легально подставлять солнечным лучам.

Модели Поля Пуаре, 1924 Источник: globallookpress.com

Первая женщина, рискнувшая появиться на людях в обнажающем руки и ноги купальнике - пловчиха из Австралии Аннет Келлерман была арестована во время выступления в США и закончить выступление смогла только после переодевания.

Аннет Келлерман

Еще одной революционеркой в истории купального костюма стала Коко Шанель. Сначала она отважилась на публичное купание в Довиле вместе с возлюбленным Боем Каппелем, а затем смело ввела моду на загар, что логично повлекло к уменьшению размеров купальных костюмов.

Купальный костюм от Шанель

Требования к купальникам возросли, их начали изготовлять из практичного трикотажа и джерси, а крой не должен был стеснять движений. Дальновидная Шанель предложила поклонницам активного времяпрепровождения альтернативу классическим купальным костюмам - цельнокроеный купальник на бретельках с обтягивающими штанишками до середины бедра. В наборе к ним шли специальная шапочка, брюки риваж и халат.

Такая мода продержалась до середины XX века, пока над атоллом Бикини не прогремел атомный взрыв.

И в мире моды на купальники также произошел взрыв: верхом вольности стал купальник-монокини, порождение нудистской моды загорать топлесс - это были трусики, порой достаточно скромные, на бретелях, оставлявшие грудь открытой.

Модники 90-х годов стали постепенно снова одеваться. Бикини потеснился: в моду вернулись закрытые купальники, долго бывшие уделом лишь престарелых дам и профессиональных пловчих.

Правда, полностью «отыграть» назад не удалось: некоторые модели закрытых купальников от известных модных домов порой выглядят более соблазнительными, нежели самые открытые бикини.

В современных коллекциях разных марок есть купальники на любой вкус: от закрытых в стиле ретро до мини-бикини на завязках, от однотонных моделей до пестрых, с принтами, вышивкой или рюшами, отделкой стразами, раковинами и металлической бижутерией.

При этом в арабских странах, где по-прежнему женщине предписывают закрывать свое тело практически полностью, женщины и девочки-подростки купаются в подобии дайверских гидрокостюмов - буркини, полностью закрывающих тело и волосы.

источник: erepublik.com

А как у нас?

В Таджикистане сейчас самый разгар купального сезона и женщины для «купального выхода» выбирают различные типы купальников. В том числе и бикини, хотя надевать его осмеливается сегодня не каждая.

Наибольшей популярностью у таджикских женщин пользуются купальники майо (представляет собой сплошной закрытый купальник с пришивными бретелями), халтер (купальник, у которого бретели лифа завязываются на шее), свим-дресс (похож на платье и имеет небольшую юбку, чаще всего бывает закрытым), танкини (вид раздельного купальника с лифом в виде топа, который может быть как удлинённым, так и укороченным).

В последнее время популярным стал и буркини, однако на таджикских женщинах в местах массового купания не часто можно увидеть этот вид купального костюма.

Такие откровенные купальники, как бандо и монокини, тоже встречаются, но крайне редко.

«Хорошо, что сейчас в моде купальники с шортами и топами, и можно спокойно в них купаться в общественных бассейнах, потому они, все-таки, более прикрыты, с юбками, шортами и топами. То есть, ты можешь надеть такой купальник, и никто на тебя не будет показывать пальцем. У нас ведь как - слишком открытый «ай-ай-ай, как так можно, здесь же дети….», буркини наденешь – «ой, прям все такие правильные, это вообще не наше…». А теперь ты в тренде», - поделилась с нами одна из душанбинок.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus