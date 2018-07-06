Компания «Оби зулол/RC-cola» приглашает всех на свою вечеринку «Green & Black party» в честь нового продукта «Mighty Rain». Самая яркая вечеринка этого лета состоится 28 июля в аквапарке «Дельфин».

Здесь вас ждет грандиозный open-air с презентацией и дегустацией нового продукта «Mighty Rain» от «Оби зулол/RC-cola» и великолепная шоу-программа с розыгрышем призов.

Специальный гость – звезда лейбла Black Star, автор суперхита «Слышь, ты че такая дерзкая Ааа?» - Натан!

Партнёрами мероприятия выступают: компания «Нурабис», Отель Хилтон, охранное агентство «Ред лайн».

Раскалился на танцполе? Нырни в бассейн!

Начинаем зажигать 28 июля в 17:00 в аквапарке «Дельфин».

Стоимость билета: 250 сомони (18+)

Справки по телефонам: 93 505-33-38; 93 888-99-55.