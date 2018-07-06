В Японии казнили основателя секты «Аум Синрикё» и нескольких его ближайших сподвижников.

Японские власти привели в исполнение смертный приговор в отношении основателя секты «Аум Синрикё» Сёко Асахара (настоящее имя — Тидзуо Мацумото), сообщает телеканал NHK, на который ссылается РБК.

Вместе с ним были казнены еще шестеро руководителей секты, которые участвовали в организации теракта в токийском метро в 1995 году и других преступлениях.

Судебные разбирательства по делу секты и ее основателя длились более 20 лет. Самый громкий теракт, совершенный членами секты, — распыление нервно-паралитического вещества зарин в токийском метро 20 марта 1995 года. Агент распылили пять раз на трех ветках подземки. Погибли 13 человек, серьезный ущерб для здоровья получили 50 человек, а всего пострадало более 6 тыс. ​человек.

В феврале 2004 года суд приговорил Асахару к смерти через повешение (он был признан виновным по 13 пунктам обвинения из 17, в том числе в планировании и организации теракта в метро), его адвокаты пытались обжаловать приговор и дошли до Верховного суда, но он отказал им в апелляции в сентябре 2006 года.

Кроме лидера по делу секты были приговорены к смерти еще 10 ее членов: их признали виновными в убийствах, похищении людей, незаконном производстве оружия и других тяжких преступлениях. Инцидент в метро был не единственным терактом, совершенным «Аум Синрикё»: в июне 1994 года при атаке с применением зарина в городе Мацумото были убиты семь человек.

Секта «Аум Синрикё» была основана в 1984 году Сёко Асахара (имя при ро, ждении — Тидзуо Мацумото), он называл себя Христом и предрекал третью мировую войну, которая приведет к концу света в 1997 году. Спасение он обещал только членам секты. Ее отделения были открыты во многих странах, в том числе в России.



19 января 2018 года состоялся последний судебный процесс по делу секты. Верховный суд Японии отклонил жалобу на приговор бывшему члену секты Кацуя Такахаси, признанному виновным в причастности к теракту в токийском метро в 1995 году. Такахаси удавалось 17 лет скрываться от властей, но в итоге он был задержан в 2012 году.

Помимо причастности к теракту в метро его также обвиняли в причастности к убийству сотрудника компании в городе Осака с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества VX, похищению и убийству токийского чиновника, взрыву в здании столичного правительства.