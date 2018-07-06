Узбекские СМИ сообщают об ужесточении правил перемещения товаров из Узбекистана в Таджикистан и обратно. По новым правилам, жители Таджикистана могут вывезти из Узбекистана товар весом не более 40 кг.

«На пути перемещения товаров между Таджикистаном и Узбекистаном введены жесткие ограничения, в частности одному человеку разрешено перевозить 2 кг мясной продукции, 5 кг хлебобулочных изделий и 7 кг риса, общий вес груза не должен превышать 40 кг», - сообщает Podrobno.uz.

Отмечается, что в первые дни после открытия границы между двумя соседними странами таких препятствий на экспорт и импорт товаров не было.

«Однако, в настоящее время от людей, пересекающих границу туда или обратно, на таможенных пунктах требуют строго соблюдать установленный объем ввозимых или вывозимых товаров», - отмечает издание.

Жители Таджикистана говорят, что во время перехода границы их строго предупредили, чтобы по возвращении не везли домой ни одного куриного яйца, в противном случае, весь груз будет отправлен обратно.

«Нам сказали, что вес груза не должен превышать 40 кг, при этом не больше 10 кг каждого вида продукции», - сообщил изданию Ахбор один из таджикских бизнесменов, перешедший 4 июля границу из Турсунзаде в Сурхандарьинскую область Узбекистана через пункт пропуска Пахтаабад.

Бизнесмен подчеркнул, что на всех пунктах пограничного пропуска между двумя соседними странами требуют соблюдения этих установленных норм.

Между тем, мы попытались получить официальный комментарий у таджикской таможни, где нам пообщали предоставить его в ближайшее время.

В свою очередь, многие в Таджикистане после открытия границы с Узбекистаном ожидали, что сравнительно недорогие и более качественные узбекские товары за короткий срок заменят на местных рынках китайский ширпотреб.

Присутствие узбекской продукции на таджикском рынке в первое время после визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, который посетил республику в начале марта этого года, действительно существенно расширилось.

Но вскоре после этого поставки некоторых товаров из соседней республики стали сталкиваться с искусственными преградами. Официальные органы Таджикистана отрицают введение каких-либо ограничений, однако эксперты считают, что такие действия могут быть связаны с «защитой таджикских производителей».

«Существует запрет на поставку некоторой продукции, в частности, куринных яиц, хотя официально в этом, по понятным причинам, вам никто вам признаваться не будет. Импорт товаров, которые производятся и в самой республике, приводит к снижению их стоимости на рынке. Соответственно, это приводит к сокращению доходов местных производителей, а в некоторых случаях даже к их банкротству. В этой связи власти всеми доступными способами стараются ограничить завоз такой продукции из соседней республики», - ранее комментировал «АП ситуацию с запретом яиц экономический обозреватель Аюбджон Мукимов.

Между тем, жители приграничных с Узбекистаном таджикских районов говорят, что введенные ограничения на ввоз/вывоз некоторой продукции спровоцировали ее контрабанду из соседней страны.

Они отмечают, что многие узбекские товары, в особенности сельскохозяйственная продукция, поступают к нам контрабандой.

Согласно данным Агентства по статистике при президенте РТ, объем товарооборота между Таджикистаном и Узбекистаном за пять месяцев этого года вырос по сравнению с этим же периодом прошлого года почти в два раза, составив около 94 миллионов долларов. Из этой суммы более 54 миллионов долларов приходится на экспорт таджикских товаров, а около 40 миллионов долларов – на импорт узбекских товаров Таджикистаном.

В настоящее время Таджикистан поставляет в соседнюю республику первичный алюминий, электроэнергию, хлопок-волокно, руду, цемент, необработанную кожу, кокон, шелк-сырец, различные ткани, алкогольные напитки, ковры и прочее.

Из Узбекистана импортируется текстильная продукция, минеральные удобрения, пластмасса, обувь, керамические изделия, цветные металлы, сельскохозяйственная продукция, электрическое и механическое оборудование.

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