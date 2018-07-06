Нурсултан Назарбаев совместно с президентами Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, Таджикистана Эмомали Рахмоном, Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым осмотрели выставку цифровизации, приуроченную к открытию Международного финансового центра «Астана».

Президент Казахстана рассказал своим коллдегам, что одним из важнейших направлений деятельности МФЦА является создание эффективной среды для развития инновационных финансовых технологий, сообщает forbes.kz.

с сайта forbes.kz

"Участники МФЦА будут иметь доступ к капиталу не только Казахстана и региона, но и всего мира. Здесь созданы беспрецедентные условия, не имеющие аналогов на постсоветском пространстве. Вчера мы дали старт работе Бирже МФЦА, которая располагает современной высокотехнологичной инфраструктурой. В её деятельности уже принимают участие американская биржа НАСДАК и Шанхайская фондовая биржа," - сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе презентации был продемонстрирован ряд проектов, направленных на создание благоприятной экосистемы для развития и продвижения инновационных финансовых технологий в Казахстане. В частности, e-Justice (система цифрового правосудия МФЦА), цифровая криптобиржа, депозитарий для криптовалюты, финансовый супермаркет, центр кибербезопасности, исламские финансовые технологии, международная стартап программа и другие проекты.

фото с сайта ca-news.org

Управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов рассказал главам государств Центральной Азии об основных принципах деятельности и возможностях Центра, которые открываются для финансовых систем региона, а также пригласил предпринимателей стран, расположенных вдоль исторического Шелкового пути, принять активное участие в работе МФЦА.

Напомним, Эмомали Рахмон сегодня утром вылетел в Астану на торжества, посвященные 20-летию города. В Астану его пригласил сам Назарбаев, который сегодня отмечает 78-летие.

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