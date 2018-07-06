Общественная организация «Мир права» опубликовало исследование гласности судебного процесса и открытости судебной информации в Душанбе.

Директор ОО «Мир права» Гулчехра Холматова в интервью «АП» рассказала, что исследование гласности судебного процесса и открытости судебной информации было проведено в марте-апреле этого года в рамках проекта «Реализация права на гласное судопроизводство», финансируемого Национальном Фондом в поддержку демократии.

Доступ к судебному процессу

«Проведенная работа показала, что, в частности, доступ представителей СМИ, журналистов и общественности, к присутствию на судебном разбирательстве (как к уголовному, так и к другим видам процесса) не предусматривается напрямую в действующем законодательстве. Закон РТ „О периодической печати и других средствах массовой информации“ предписывает, что „средства массовой информации имеют право на получение сведений от государственных органов, организаций и их должностных лиц в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан. Государственные органы, организации и их должностные лица, передавая необходимую информацию средствам массовой информации, предоставляют благоприятные условия для ознакомления с документами.“ (ч. 2 ст. 23 „Право на получение информации“). Далее, в этой же статье сказано, что государственными органами, организациями и их должностными лицами безотлагательно предоставляется срочная информация, имеющая общественное значение, не входящая в перечень сведений, составляющих государственную тайну и других сведений, защищаемых законом и не требующая дополнительного изучения (ч. 3 Закона)», - говорит Холматова.

Юрист подчеркнула, что ни в этом законодательном акте, ни в каких-либо других нормативно-правовых или подзаконных актах право журналистов и других представителей СМИ, общественности на присутствие в судебном процессе - в уголовном, гражданском, экономическом или административном, прямо и непосредственно не закреплено.

Авторы исследования признают, что в Таджикистане имеется хорошая нормативно-правовая база для обеспечения информационной открытости судов.

«Несмотря на то, что законы формулируют лишь общие нормы, все же часто возникают многочисленные неопределенности именно при их конкретном применении, поэтому очень важно, чтобы ничего не было упущено, если не на уровне подготовки закона, то хотя бы на уровне подзаконных актов: должна быть осуществлена максимальная детализация законов», - утверждает юрист.

Использование оборудования в судах. Опыт стран.

По словам исследователей при наличии предварительного разрешения можно проносить в зал судебного заседания мобильный телефон, компьютеры, диктофоны, фото и видеокамеры и другое оборудование.

«В России, США нет ограничений, в Нидерландах можно только мобильный телефон, компьютер и остальное оборудование могут проносить только журналисты и только при наличии разрешения. Неразрешенные к проносу в здание предметы сдаются в камеру хранения при входе», - говорит она.

Относительно видеосъемок Холматова говорит, что в служебных помещениях можно снимать только с разрешения администрации (Россия и США), в коридорах снимать можно только официальную информацию, размещенную в коридорах, а людей только с их согласия (Россия), или можно снимать все и всех (США), или нельзя вообще снимать, брать интервью и т.д. (Нидерланды) В Нидерландах, если получено разрешение на внос в здание суда, то автоматически разрешено вносить и в зал судебного заседания. В США фото и видеооборудование вносить в зал суда нельзя даже зачехленное, если нет разрешения на съемку (само разрешение дается в исключительных случаях). В ФРГ мобильный телефон можно брать в здание суда, но нельзя никому вносить его в зал суда (сдается на хранение или устанавливаются ячейки для хранения)

Доступ к информации на сайтах

Одним из компонентов исследования был порядок размещения судебных актов на сайтах судов, доступ к судебным актам журналистов и граждан, не являющихся участниками судебного разбирательства.

«Данный вопрос практически никак не урегулирован в нормативных актах РТ. В Европе и Северной Америке в каждой национальной модели по-разному решается вопрос о защите персональных данных при предоставлении судебного акта по запросу или при размещении его на сайте суда. Однако во всех странах доступ к судебным актам – это сегодня ключевой вопрос информационной открытости судов. К тому же, во всех национальных моделях, лицо, запрашивающее судебное решение, не должно объяснять причины своего интереса или цели использования данного документа», - подчеркнула Холматова.

Руководитель «Мир права» утверждает, что сайты судов являются одним из важнейших источников судебной информации. Таким образом, в этом направлении суды сталкиваются с определенными сложностями.

Эксперты предлагают в целях обеспечения прозрачности гражданского и экономического судопроизводства решить вопрос о размещении судебных актов, вступивших в законную силу, на сайтах соответствующих судебных органов в сети Интернет, а также на основании передового опыта других стран подготовить и принять Закон РТ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов».

Кроме этого они предлагают принять единые правила или положения, регулирующие работу судов в сети Интернет.

Резюмируя беседу, Гулчехра Холматова подчеркнула, что проведенное исследование, предназначенное для сотрудников системы правосудия, представителей академических кругов, организаций гражданского общества состояло из трех частей: анализ национального законодательства на его соответствие международным стандартам в области гласности и открытости судебного разбирательства; опрос судей, адвокатов и населения, и наконец, наблюдения судебных процессов в Душанбе.

В заключении исследования были приведены выводы и рекомендации по вопросу гласности судебного процесса и открытости судебной информации.

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