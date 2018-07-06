Антимонопольная служба при правительстве Таджикистана разъяснила суть нашумевшего постановления правительства, которое позволяет ведомству регулировать цены на продукты и товары первой необходимости.

В Службе заявляют, что не собираются вмешиваться в ценообразование указанных в документе 16 видов товаров и продукции до тех пор, пока не будет зафиксировано существенное, необоснованное повышение их стоимости на рынке.

«В прошлом году был принят закон РТ «О защите конкуренции», в котором говорится, что в случае возрастания или необоснованного повышения цен на рынке на определенные товары и продукцию, в их отношении применяется государственное антимонопольное регулирование и контроль. В соответствии с этим законом Антимонопольная служба подготовила перечень социально значимых видов продукции, цены на которые подлежать государственному регулированию. Данный список был согласован со всеми соответствующими министерствами, ведомствами страны и утвержден постановлением правительства от 30 мая этого года», - сказали «АП» в антимонопольном ведомстве.

По данным источника, Служба будет определять верхнюю планку стоимости указанных в списке товаров и продукции на определенный период (два-три месяца) в случае, если цены в течение одного месяца необоснованно будут повышены на 20 и более процентов.

«Если же выяснится, что такое ценообразование является вполне обоснованным, ведомство не будет вмешиваться», - сказал источник.

Право на подобное вмешательство антимонопольному органу дает Положение о порядке формирования и применения свободных цен и тарифов на продукцию производственно-технического назначения, товары народного потребления и услуги:

«Государственное регулирование цен (тарифов) на товары и продукции народного потребления и услуг, осуществляется следующими методами:

- установления предельного уровня торговой надбавки;

- установления предельного уровня розничных цен;

- установления предельного уровня рентабельности.

Нормы регулирования на продукции, товары народного потребления и услуг, устанавливается антимонопольным органом на основе проведенного анализа.

Государственное регулирование цен (тарифов) реализуется на определенное время установлением, ограничением уровня торговой надбавки свободной оптовой цены, предельного уровня рентабельности.

Государственное регулирование цен (тарифов) на продукции, товары и услуги осуществляется в случае повышение цен (тарифов) на 20 и более процентов в течение одного месяца. Государственное регулирование цен (тарифов) на продукции, товаров народного потребления и услуг проводится временно и не имеет постоянного характера».

В Антимонопольной службе отметили, что перечень из 16 видов продукции и товаров, цены на которые будут регулироваться, составлен на основе указанных в законе РТ «О торговле и бытовом обслуживании социально значимых видов товары и услуг».

«К социально значимым видам в законе отнесено множество продовольственных, непродовольственных товаров, а также услуги, из которых пока мы выбрали только 16 видов товаров первой необходимости. В случае получения хороших результатов, перечень товаров и продукции, цены на которые регулируются, будет расширен», - заключили в антимонопольном органе.

Напомним, правительство страны подписало постановление о перечне социально значимых товаров и продукции, цены на которые подлежат государственному регулированию. В этот список мука (1 и 2 сорта), хлебобулочные изделия (из муки 1 и 2 сорта), макаронные изделия, пшеница, рис, картофель, овощи (морковь, лук, капуста), сахар и сахарный песок, растительное (хлопковое, подсолнечное) и сливочное масло, молочная продукция (молоко, кефир, сметана, творог), чечевица, горох, гречка, фасоль, ячмень, мясо (говядина, баранина, птичье), куриное яйцо, соль, чай (черный и зелёный чай) и детское питание.

Ценообразование на все эти товары и продукцию до настоящего момента является свободным.

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