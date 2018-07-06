В МВД Узбекистана сообщили об увольнении оперативника Каттакурганского ОВД Самаркандской области Саната Умарова, заставившего женщину раздеться в отделении догола и пообещали избавлять органы от подобных «случайных» сотрудников. Такое заявление опубликовано на сайте ведомства.

Действия капитана Умарова расценили как унижение чести и достоинства человека.

«На сегодняшний день Санат Умаров уволен из органов внутренних дел», — заявили в МВД.

В свою очередь, прокуратура Самаркандской области возбудила в отношении Умарова уголовное дело по части 1 статьи 206 УК РУз (Превышение власти или должностных полномочий должностным лицом) и проводит следствие.

Женщину, которую милиционеры заставили раздеться и обыскали, задержали по подозрению в краже. Не найдя денег, ее отпустили, не заполнив при этом никаких документов о задержании. Инцидент произошел 3 июня.

Об инциденте стало известно из видеозаписи, которое появилось в сети.

В Узбекистане планируют создать человеколюбивую систему правопорядка, которой народ будет доверять. Ожидается, что будет разработан проект программы мер на 2018-2022 годы против применения пыток к арестованным и подсудимым, психологического и физического давления на задержанных, а также для недопущения других бесчеловечных действий в пенитенциарных учреждениях.

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