За два дня, 4-5 июля, в водоемах Таджикистана утонули четверо детей. Трое из них - малолетние девочки и мальчик - утонули в арыках возле своих домов, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

По данным пресс-службы, двухлетний Юсуфджон Абдурахмонов из района Кушониён, трехлетние Суман Джилоева из города Бохтар и Арофат Тангирова из района Кабадиян утонули в арыках рядом со своими домами.

«Житель города Душанбе, 8-летний Сиёвуш Вахидов, утонул в бассейне санатория «Каратаг» в Шахринавском районе», - сообщил источник.

МВД подчеркивает, что причиной гибели детей стало то, что родители их оставили без присмотра.

По данным КЧС Таджикистана, с начала года в водоемах, каналах и озерах Таджикистана утонули 54 человека.

Напомним, что с что с 6 по 9 июля 2018 года в республике сохранится жаркая, сухая погода. Максимальная температура за этот период составит 43 градусов тепла.

«Повышение температуры в высокогорных зонах приведет к усиленному таянию снегов, ледников и увеличению объёмов воды в реках, что в свою очередь поспособствует возможным селевым паводкам, оползням и камнепадам», - сообщил КЧС.

В этой связи, КЧС просит быть предельно осторожными, особенно при использовании горных дорог, а также вблизи водоёмов и рек.

В случае внештатных ситуаций нужно обращаться по телефону КЧС 223-13-11 или по короткому номеру 112!

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