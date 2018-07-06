Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня с рабочим визитом поехал в Казахстан, сообщает пресс-служба главы государства.

По сообщению источника «АП» в правительстве Таджикистана, глава государства поехал в Астану по приглашению президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

«Сегодня он примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 20-летию города Астаны», - сообщил источник.

В рамках рабочего визита президент Таджикистана в Казахстане проведет несколько двусторонних встреч.

День рождения Астаны будут отмечать 3 дня. Горожан и гостей столицы ожидают народные гуляния, культурная программа на любой вкус, а также фейерверки, угощения, бесплатные мероприятия для детей и взрослых, передает «МИР 24».

Следует отметить, что сегодня также день рождения отмечает глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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