Мы не раз становились свидетелем того, как узбеки и таджики по-доброму спорят о том, чьим культурным наследием является, к примеру, плов или атлас и адрас. Мы нашли идеальную тему, чтобы поставить окончательную точку в этой вечной дискуссии: наш очередной сюжет из города Самарканд, где 12 лет функционирует театр исторических костюмов «Эл мероси».

Здесь уверяют, спорить незачем – атлас, адрас, сюзане и многое другое – это общее наследие таджиков и узбеков, которое лучше не делить на мое и твое.

«Говоря о костюме узбекском, нельзя не проследить его связь с соседними государствами, как Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан. Ведь наши страны раньше были одной общей территорией. Соответственно, есть очень много схожих черт. Здесь нужно упомянуть сюзане, который является наследием и узбеков, и таджиков. Это ремесло не утеряно в наших республиках, и является значительной частью общей истории. Это касается и наших тканей – адрас и атлас, которые будоражат своей красотой все модные дома Европы», - отмечает Армида Назарян, руководитель театра «Эл мероси».

В театре представлены несколько фрагментов исторического прошлого: костюм скифских всадников и воинов первого тысячелетия до нашей эры, костюм Ахеменидов, который датируется 8 веком до нашей эры, одежда Анахитов (6 век до нашей эры), костюм Согда (IV-VII вв.), который создан по материалам археологических экспедиций на городищах Афросиаба, Пенджикента, Фарахши, Балалык-Тепа, а также костюмы Тимуридов (XIV-XV вв.), созданные по мотивам миниатюр Шахнаме, Бобурнаме и Зафарнаме.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает компания Tcell, лидер на рынке телекоммуникаций. Tcell предлагает своим абонентам выгодный и удобный роуминг в Узбекистане.

С Tcell легко оставаться на связи в поездке: общайтесь, пишите, делитесь фотографиями и видео, не задумываясь о смене сим-карты или поиске WiFi. Стоимость 1 мегабайта интернета в роуминге в сети Ucell в Узбекистане теперь всего 30 дирам! С роумингом от Tcell, Узбекистан становится ближе, чем когда-либо! Подробнее о тарифах узнайте по ссылке.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus