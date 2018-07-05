В Худжандском горсуде сегодня завершилось судебное следствие по делу руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана», журналиста Хайрулло Мирсаидова.

Председательствующий на данном процессе заместитель председателя Худжандского горсуда Джурахон Рахмон огласил материалы по всем 6 томам данного дела.

Следующая стадия - прения сторон. Когда они начнутся пока не сообщается: адвокаты попросили время для подготовки к выступлениям.

Таким образом, судья Рахмон объявил перерыв до 10 июля.

Вчера на суде были допрошены еще трое свидетелей: двое специалистов ООО «Аудит-2015», которые проводили финансовую проверку команды КВН «Сборная Таджикистана» и сотрудник Управления Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Согдийской области. Бухгалтер ООО «Аудит-2015» Шухрат Лупов сообщил, что согласно 13-ти решениям председателя области о предоставлении денежных средств Мирсаидову было выделено более 1 млн. сомони.

«Но по факту на пластиковую карту Мирсаидова было перечислено 976 тысяч сомони. В ходе проверки по состоянию на 1 декабря 2017 года была обнаружена недостача на сумму 67 тысяч 401 сомони, то есть со стороны Мирсаидова не были предоставлены необходимые квитанции и документы на расход этих денег», - сказал он.

Сам Мирсаидов, отвечая по данному факту, сказал, что «были и форс-мажорные обстоятельства, когда приходилось оплачивать гонорары и гостиницы для граждан России, которые жили в Москве и участвовали в команде».

История дела

Суд по делу Мирсаидова начался 8 июня 2018 года. Хайрулло Мирсаидов частично признал себя виновным по статьям 245 (присвоение или растрата) и по статье 340 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) Уголовного кодекса Таджикистана. Обвинения, предъявленные журналисту по статье 346 (заведомо ложный донос), он полностью отрицал.

Прокуратура Согдийской области задержала Хайрулло Мирсаидова 5 декабря 2017 года после его открытого письма, где он обвинял теперь уже бывшего главу управления по делам молодежи Согда в коррупции. Следствие по уголовному делу Мирсаидова вела прокуратура Согдийской области.

Прокуратура возбудила против него уголовное дело по четырем статьям УК РТ: 245, ч.4, п."б" (присвоение или растрата), 189, ч. 2, п. "г" (возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды), 340, ч.1 (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков), 346, ч. 2, п."а" (заведомо ложный донос) УК РТ. Позднее статья за возбуждение розни была снята с производства в связи с отсутствием фактов.

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