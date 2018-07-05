Мне не 50 лет, я неплохо смыслю в современных трендах и моде, я не ханжа – я много чего понимаю и стараюсь никого не осуждать, у меня самой есть Instagram, но я сильно против него.

Если быть точной, я против того, как в Таджикистане его ведут и какой образ жизни навязывают популярные лица таджикского сегмента этой социальной сети.

Пропаганда искусственной красоты, пустой траты времени в салонах красоты на наращивание ресниц 12D (простите за гиперболу, но наболело), профессионального мэйкапа на каждый день и видео «до и после», посиделки совсем молоденьких девочек в кальянных с фото- и видеоотчетом, как красиво они выдыхают дым колечками. И самое любимое – открывать рот под песни известных исполнителей, выпячивая «надутые» губы и опуская свои глазки вниз с опахалами вместо ресниц, изображая свойственную восточным девушкам скромность.

Вы спросите, чего я так взъелась на них? Я скажу почему. Семнадцатилетняя дочь моей знакомой на днях говорит мне, что они часто с подружками ходят после школы покурить кальян в кафе. Они даже не задумываются о том, что это вредно, потому что каждый день видят в Instagram, как другие девочки-ровесницы делают то же самое, а у людей сильно развит стадный инстинкт, особенно в подростковом возрасте.

А еще потому, что ты боишься что-нибудь покупать в магазине, потому что, покупая шаблонную одежду, диктуемую в Instagram, автоматически вешаешь на себя ярлык душанбинской инстаграмщицы, которую можно определить по мэйкапу и одежде за десять шагов. Причем преуспели в этом и многие мужчины.

Зачем тогда я вообще сижу в Instagram? Потому что эта социальная платформа – кладезь фотографий и видео самых красивых мест на планете, неординарных взглядов, ракурсов и мнений талантливейших людей, пойманных украдкой драматических лиц и жестов. Instagram – платформа для искусства и людей, которым есть что рассказать миру.

Например, недавно по совету подруги я подписалась на обычную девушку Марину, которая уехала жить в Японию и теперь очень интересно рассказывает о жизни в этой восхитительной стране, о живых деталях, которых вы не найдете в Google и TripAdvisor. Через ее Instagram можно увидеть другую Японию – интимную и очень личную, посмотреть на обычные вещи необычными глазами.

А еще я подписана на фитнес-маму Яну, обычную маму троих маленьких детей с идеальным телом, которая каждый день мотивирует мамочек, которые хотят иметь красивое, подтянутое тело. Она делится рецептами правильного питания, составляет план тренировок. Ее блог считают полезным более 52 тысяч подписчиков по всему миру. И я тоже.

Иными словами, Instagram для меня – не для однообразных селфи, не «посмотрите все, как вкусно и дорого я ем и пью», не для демонстрации своей новой машины и айфона.

Instagram – это возможность видеть и узнавать все самое интересное, отборное, лучшее, что происходит в мире каждый день, и быть маленькой частью всего этого.

Я очень надеюсь, что через месяц или, может, год я проснусь утром, по обыкновению потянусь за телефоном и увижу в ленте Instagram не только заезженные селфи таджикских инстаграмщиц, но и, наконец, их красивые глаза, в которых видна мысль.

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