Аль-Бируни: «Если бы люди знали, сколько благоприятных возможностей рассыпано вокруг и сколько чудесных даров таится в них самих, они навсегда бы оставили уныние и лень».

Уроженцы Центральной Азии - великие ученые Ибн Сина (Авиценна) и Аль Бируни вошли в список 30 самых умных людней в истории человечества. Список составлен порталом Adfave.

«Это самые умные люди в истории. Их работы определили наше видение мира. Результаты их интеллектуального труда впечатляют и мотивируют заниматься наукой!», - отмечают авторы списка.

Возглавляет список полулегендарный китайский мыслитель, основатель даосизма Лао-Цзы.

Также в списке фигурируют Пифагор, Гераклит, Конфуций, Парменид, Демокрит, Платон, Аристотель, Птолемей, Плотин.

Вторая десятка списка начинается с двух великих ученых из Центральной Азии Аль Бируни и Ибн Сина.

Аль-Бируни (973-1048)

"Если бы люди знали, сколько благоприятных возможностей рассыпано вокруг и сколько чудесных даров таится в них самих, они навсегда бы оставили уныние и лень".

Аль Бируни был одним из самых энциклопедически образованных ученых. Он освоил почти все науки своего времени. Один только перечень работ, составленный его учениками, составляет 60 страниц мелким шрифтом.

Аль Бируни — автор многочисленных капитальных трудов по истории, географии, филологии, астрономии, математике, механике, геодезии, минералогии, фармакологии, геологии и другим наукам. Помимо своего родного хорезмийского языка, Бируни владел арабским, персидским, греческим, латинским, тюркским, сирийским языками, а также ивритом, санскритом и хинди.

Ибн Сина. Государство Саманидов, Аббасидский халифат (980-1037)

«Чем реже рука поднимает застольную чашу вина, тем крепче в бою и храбрее и в деле искусней она».

Авиценна — самый известный и влиятельный философ средневекового мусульманского мира, персидский учёный и врач, представитель восточного аристотелизма. Всего написал более 450 трудов в 29 областях науки, из которых до нас дошли только 274. В основном Авиценна прославился на ниве медицины, написав множество трактатов на эту тему, однако также внес вклад и в другие науки. Так, он открыл процесс перегонки эфирных масел, писал работы по астрономии, теории музыки, механике, психологии и философии. Прославился также как поэт. В виде поэм он писал и некоторые научные работы.

Авиценна

Также в списке значатся Николай Кузанский, Марсилио Фичино, Леонардо да Винчи, Парацельс, Николай Коперник, Ицхак Лурия, Джордано Бруно, Джон Ди, Фрэнсис Бэкон, Михаил Сендивогий, Рене Декарт, Пьер Ферма, Готфрид Лейбниц, Исаак Ньютон, Михаил Ломоносов, Иммануил Кант, Никола Тесла, Альберт Эйнштейн.