Десять строений оригинальной постройки советской архитектуры Душанбе, утраченных за последние десятилетия и навсегда оставшихся в истории города.

1 июня 1933 года в Душанбе произошло очень важное событие, теперь, правда, об этом никто не вспоминает. В молодой столице Советского Таджикистана началось строительство самого большого по тем временам здания - Дома связи, позднее переименованного в Главпочтамт. Это событие навсегда оставило свой след в истории современной таджикской архитектуры. Здание, к сожалению, не сохранилось…

1 /11 Здание Совета Министров и Верховного Совета Таджикской ССР - первое правительственное здание, построенное по проекту архитектора Петра Ваулина, также выполненное в стиле конструктивизма. В этом здании работали известные государственные деятели: Нусратулло Махсум, Шириншо Шотемур, Чинор Имомов, Урунбой Ашуров, Мирза Дауд оглы Гусейнов, Мунавар Шагодаев, Сурен Шадунц и другие.

Проблема сохранения архитектурного наследия сегодня остра, как никогда.

Давайте просто на минуту представим себе, что будут навсегда уничтожены все киношедевры, копии старых фильмов: «Я встретил девушку», «Кавказская пленница», «Сказание о Рустаме», «Офицеры», «Судьба поэта» и сотни других; так и с архитектурными памятниками: уничтожая их, мы разрушаем исторический и значимый пласт хронологии прошлого.

Безусловно, считать все здания того периода памятниками архитектуры и истории невозможно. Но здания, определяющие характер городского ландшафта, формирующие исторический центр города, должны быть сохранены. Почему? Потому что без прошлого нет будущего.

Более того, как точно заметил знаменитый советский писатель Чингиз Айтматов, «человек без памяти прошлого, поставленный перед необходимостью заново определить место в мире, лишённый исторического опыта своего и других народов, оказывается вне исторической перспективы и способен жить только сегодняшним днём».

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus