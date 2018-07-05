Режиссер Эмир Кустурица намерен снять в Казахстане фильм по произведениям киргизского писателя Чингиза Айтматова, 90-летие которого отмечается в 2018 году, сообщает телеканал «Мир 24».

Режиссер назвал Айтматова одним из своих любимых авторов, но не уточнил, какие произведения он собирается экранизировать.

Он посетовал, что современный кинематограф переживает кризис, вызванный перенасыщением рынка, и около 90% всех выходящих фильмов смотреть невозможно.

«Я никогда не снимал блокбастеры, я всегда делал кино, которое нравится людям, это не мейнстримное кино, и это нужно учитывать, — заявил Кустурица. -Будучи независимым, я всегда стараюсь встретить больше людей, чтобы узнать больше разных мнений».

Кустурица находится в Астане на XIV международном кинофестивале «Евразия».

Почетными гостями фестиваля также стали популярный французский актёр Венсан Кассель, российские звезды театра и кино, звезды кино из Европы, Азии, Африки, Америки, а также известные эксперты и критики киноиндустрии.

В рамках фестиваля в кинотеатрах сети «Chaplin Cinemas» (ТРЦ «MEGA SilkWay» и ТРЦ «Хан Шатыр») Астаны 4 июля был показан художественный фильм «Тангно» (Теснина) киностудии «Сугдсинамо» таджикского режиссера Мухиддини Музаффара.

Международный кинофестиваль «Евразия», основанный в 1998 году – крупнейший кинофорум в Центральной Азии, аккредитованный Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). Основными задачами фестиваля являются поддержка киноиндустрии в Казахстане и в регионе, развитие сотрудничества, культурного обмена и кинобизнеса между кинематографистами Европы и Азии путем создания платформы для плодотворного сотрудничества между Азией и Европой.

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