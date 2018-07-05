Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Республики Таджикистан предупреждает о жаре и просит население быть внимательными и осторожными.

КЧС со ссылкой на данные Агентства по гидрометеорологии страны сообщает, что с 6 по 9 июля 2018 года в республике сохранится жаркая, сухая погода. Максимальная температура за этот период составит 43 градусов тепла.

«Повышение температур в высокогорных зонах приведет к усиленному таянию снегов, ледников и увеличению объёмов воды в реках, что в свою очередь поспособствует возможным селевым паводкам, оползням и камнепадам», - сообщила руководитель пресс-центра КЧС Умеда Юсуфи.

В этой связи, КЧС просит быть предельно осторожными, особенно при использовании горных дорог, а также вблизи водоёмов и рек.

Также Комитет просит граждан республики и гостей в эти дни в целях безопасности следовать рекомендациям.

В частности, меньше находиться под прямыми солнечными лучами, надевать головной убор или использовать зонт, употреблять как можно больше жидкости.

Следует помнить, что особому риску в жаркую погоду подвергаются дети и пожилые люди. Необходимо быть максимально внимательными на дороге, осторожными во время отдыха и купания, соблюдать правила безопасности вблизи рек, каналов, бассейнов и водоёмов.

В случае внештатных ситуаций нужно обращаться по телефону КЧС 223-13-11 или по короткому номеру 112!

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