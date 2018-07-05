Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации договора об отдельных участках узбекско-таджикской границы.

Закон был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса Узбекистана 31 мая и одобрен Сенатом этой страны 28 июня.

Договор об отдельных участках узбекско-таджикской госграницы был подписан в рамках государственного визита президента Узбекистана в Душанбе 9 марта.

Как отмечалось на 15-м пленарном заседании Сената, на котором был одобрен закон, сторонами согласованы 99,99% ранее неделимитированных участков границы или 192,7 км. По этим участкам уже созданы топографические карты.

Напомним, как сообщалось ранее, на таджикско-узбекской госгранице к сегодняшнему дню остается несогласованным один участок в районе Фархадской ГЭС. Его протяженность составляет 2 километра и там находится мусорная свалка.

«Этот участок расположен на стыке границ Согдийской области Таджикистана и Сырдарьинской области Узбекистана. На нем не имеется никаких объектов, населенных пунктов, есть только мусорная свалка», - сообщал ранее источник «АП» в правительстве Таджикистана.

Источник уверен в том, что данный участок будет официально согласован в ходе ожидаемого в начале осени госвизита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан.

Таджикский парламент ратифицировал вышеназванный договор 19 апреля.

По данным Госкомитета по землеустройству и геодезии Таджикистана, протяженность таджикско-узбекской границы составляет 1332 км. Из общей протяженности речная граница составляет 105 километров, сухопутная – 1227 км.

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