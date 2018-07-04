Страна: США

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Режиссер: Пейтон Рид

Актеры: Эванджелин Лилли Ханна Джон-Кэймен Пол Радд Джуди Грир Мишель Пфайффер Уолтон Гоггинс Майкл Дуглас Лоренс Фишбёрн Майкл Пенья Эбби Райдер Фортсон ...

Премьера в Душанбе: 5 июля, смотрите на самом большом экране страны, в кинотеатре «Навруз».

Забронировать билеты можно по телефонам 2350025, 988885801

Скотт Лэнг, известный также, как Человек-Муравей уже заслужил право оказаться в команде Мстителей, но желание быть ближе к собственной дочке удерживает его в родном Сан-Франциско — до тех пор, пока доктор Хэнк Пим, создавший когда-то изменяющий размеры своего владельца чудо-костюм, не призывает Скотта присоединиться к новой, опасной миссии. А помогать в противостоянии с коварным врагом Человеку-Муравью будет новая напарница — Оса.