Двенадцать из 32 стран, не имеющих выхода к морю, находятся в развивающейся Азии. Хотя они варьируются от стран со средним доходом до стран с низким доходом, у них есть общие черты.

Азиатские страны, не имеющие выхода к морю, особенно девять стран Центральной и Восточной Азии, либо сильно зависят от экспорта сырьевых товаров и других минеральных ресурсов, либо от притока денежных переводов мигрантов, работающих в соседних странах. Таким образом, они очень уязвимы перед внешними потрясениями, что было ярко продемонстрировано после падения мировых цен на нефть в середине 2014 года и экономического спада в Центральной Азии.

В двенадцати азиатских странах, не имеющих выхода к морю, на долю сельского хозяйства приходится львиная доля общей занятости, что составляло 44% в 2016 году. Однако вклад сельского хозяйства в общий ВВП низкий, равно как и производство, которое в том же году составляло лишь 11,4%.

Эти низкие цифры указывают на низкую производительность, а в некоторых случаях на деиндустриализацию и весьма недиверсифицированные экономические структуры.

Чтобы преобразовать эти экономики, важно интегрировать их с мировой экономикой, особенно посредством торговли и инвестиций, превращая их из не имеющих выхода к морю в связанные друг с другом наземными связями. Есть много успешных факторов, которые стоит отметить для такой трансформации, и четыре из них особенно важны.

Фактор №1

Мы должны связать эти экономики с глобальными цепочками создания стоимости, как физически, так и экономически. Транспортные расходы до морских портов, через которые происходит большая часть мировой торговли, выше для стран, не имеющих выхода к морю.

Но торговые барьеры связаны не только с физической транспортировкой товаров и услуг. Нефизические факторы, такие как таможенные процедуры, пограничный переход, санитарные и фитосанитарные карантины, играют все более важную роль в определении конкурентоспособности торговли стран.

Именно в этих нефизических областях, страны, не имеющие выхода к морю, должны преуспеть и стать лучше других, продолжая улучшать свою физическую связь. Чтобы быть эффективными, такие связи должны планироваться, внедряться и контролироваться на региональном уровне, а инвестиции приоритизироваться в соответствии с основными торговыми потоками.

Фактор №2

Должна быть продолжена диверсификация как долгосрочная цель экономического развития, при наличии необходимых правовых и институциональных механизмов для обеспечения ее реализации, как в хорошие, так и в плохие времена мировых товарных рынков.

Фото АБР

Это включает, прежде всего, четко определенную и стимулирующую нормативную базу, которая продвигает роль частного сектора в качестве ключевого фактора диверсификации. Для этого требуется четко сформулированная нормативная политика, регулирующая функционирование особых экономических зон и промышленных кластеров, а также уполномоченные институциональные органы для управления жизнеспособными экономическими коридорами.

Также важно иметь благоприятные правовые рамки для развития партнерских связей между государственным и частным секторами. Государственные инвестиции и капитальные затраты должны поддерживать диверсификацию экономики, которую необходимо упорядочить.

Стоит уделить приоритетное внимание драйверам роста, основанным на существующих ресурсах, потенциале человеческого капитала и потенциале для модернизации цепочки добавленной стоимости.

Фактор №3

Динамичный финансовый сектор играет ключевую роль в поддержке малых и средних предприятий (МСП). МСП создают больше возможностей для трудоустройства, что, в свою очередь, может помочь поглотить избыток рабочей силы в секторах с низкой производительностью.

Фактор №4

Нельзя переоценить важность развития людских ресурсов. Необходимо вновь сосредоточить внимание на образовании и инфраструктуре ИКТ.

Поскольку торговля становится цифровой, будущая конкуренция, скорее всего, будет больше в ноу-хау, исследованиях и разработках, идеях и дизайне, и меньше в производстве, и, скорее всего, будет больше полагаться на хорошо образованную рабочую силу, чем на традиционные машины. Именно в этих областях, страна, не имеющая выхода к морю, может конкурировать на равных.

Большинство стран, не имеющих выхода к морю, в Центральной Азии уже имеют высокий уровень грамотности и охвата образованием. Тем не менее, качество образования требует значительного повышения, а системы обучения техническим профессиям должны лучше адаптироваться и улучшаться для удовлетворения потребностей рынка.

«АБР будет продолжать поддерживать свои страны, не имеющие выхода к морю»

АБР во многом содействует развитию своих стран, не имеющих выхода к морю, в решении вопросов экономической диверсификации, а также физической и экономической связи, как на региональном, так и на страновом уровнях, и в улучшении развития человеческого капитала.

Например, одним из приоритетов АБР в Центральной Азии является инвестирование в инфраструктуру, включая разработку шести мультимодальных транспортных коридоров и региональных энергетических проектов. Поддерживаемые АБР инициативы по объединению энергосистем направлены на развитие регионального рынка электроэнергии и экспорт избыточного природного газа и электроэнергии из Центральной Азии в Южную Азию. Мы также помогаем развивать стандарты профессионального образования и технической подготовки.

Уникальные проблемы, с которыми сталкиваются страны, не имеющие выхода к морю, могут быть преодолены благодаря устойчивой поддержке. Сильные связи с мировой экономикой, упор на образование и поддержка бизнеса могут помочь этим странам реализовать свой огромный потенциал. АБР будет продолжать поддерживать свои страны-члены, не имеющие выхода к морю, посредством развития торговли и транспорта и открыт для работы со всеми партнерами по развитию и заинтересованными сторонами в этом направлении.

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