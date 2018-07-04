«Члены Координационного совета по развитию Таджикистана убеждены, что страна способна воспользоваться новыми возможностями и избежать соответствующих рисков, и для того чтобы республика смогла извлечь выгоду из "цепочки благоприятных возможностей" - в виде инвестиций, экспорта и социально-экономического развития - необходимы соответствующие видение, мужество и приверженность к обеспечению этих возможностей», - сказал председатель Координационного совета по развитию Таджикистана Ян-Петер Олтерс в ходе заседания Национального совета развития - 2018, которое состоялось под председательством президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 3 июля.

По его словам, со времени последнего Национального совета по развитию произошли два события, которые совершенно фундаментально изменили контекст ведения экономической политики.

«Первое – это открытие доступа к рынкам соседних стран и второе - решение о строительстве Рогунской ГЭС, имеющей потенциально трансформирующее влияние на социально-экономическое развитие. Эти события открывают уникальное окно возможностей, если будут соответствующим образом включены в надлежащую политическую основу», - отметил он.

По мнению Олтерса, возможности должны быть созданы для финансирования государственных инвестиций в рамках стабильной и устойчивой макро-фискальной структуры, для проведения дополнительных реформ с целью укрепления эффективных институтов и для укрепления доверия потенциальных инвесторов к тому, что Таджикистан действительно становится страной новых возможностей, вставшей на путь стремительного развития.

Эксперт отметил, что экономика Таджикистана показала свою жизнеспособность, улучшив, хоть и постепенно, но последовательно, основные социально-экономические показатели.

«Однако, невозможно рассчитывать на опыт роста, испытанного после 1998 года, где среднегодовой темп роста составлял более семи процентов, и предполагать аналогичную степень экономической устойчивости в будущем. Экономика Таджикистана может быть устойчивой только до тех пор, пока она способна обслуживать свои долговые обязательства», - подчеркнул он.

По его словам, макро-фискальное управление подразумевает, что налогообложение займет центральную позицию в повестке дня стратегического развития.

Ян-Петер Олтерс (второй справа) на заседании Национального совета развития - 2018. Душанбе, 3 июля Фото пресс-службы главы государства

«Микро, малые и средние предприятия, как правило - это самый инновационный, самый быстрорастущий сегмент любой успешной экономики. В Таджикистане эти предприятия не смогли реализовать достаточно инвестиций и создать достаточные возможности трудоустройства для молодого населения Таджикистана, в основном в связи с незащищенностью, вытекающей из неэффективных ставок налоговых обязательств. Чтобы преодолеть эту проблему в области развития, правительству предлагается продолжить проведение реформ, с тем, чтобы планы и цели по сбору налогов были заменены повышенным уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства», - сказал Ян-Петер Олтерс.

По его словам, инвесторы изъявят желания работать в Таджикистане - в качестве своего предпочтительного места для ведения бизнеса - только при наличии уверенности в том, что они смогут отстоять свою прибыль, образованную после налогообложения, для потенциальных повторных и последующих инвестиций.

«Однако необходимая степень доверия не может быть законодательно закреплена - её необходимо заслужить. Современный налоговый режим и его единообразное применение могут стать важным шагом в этом направлении», - сказал он.

Далее он подчеркнул, что у Таджикистана есть все возможности для перехода на промышленно-аграрную модель экономики, где вторичные и третичные отрасли экономики начнут значительно увеличивать свои относительные доли в национальном балансе страны.

«Однако для этого Таджикистан нуждается в рабочей силе, которая будет не только здоровой и образованной, но и изъявит желание и покажет способность пользоваться новыми возможностями. Это, в свою очередь, требует пристального внимания к социальным инвестициям, именно сегодня, на уровне детских садов, школ и университетов, медицинских центров и больниц. В качестве основной цели - очень важно сосредоточиться на освоении знаний, а не просто на обучении», - отметил Ян Олтерс.

Эксперт считает, что если Таджикистану удастся предоставить частному сектору достаточную уверенность в его будущем, с точки зрения всеобъемлющего делового климата, качества предоставления услуг и способности решать фискальные и неэкономические факторы риска, страна сможет перепрыгнуть сразу несколько этапов развития и построить современную технологическую отрасль, способную быть конкурентной на очень крупных рынках стран Центральной, Восточной и Южной Азии.

«Преодолев изоляцию, образованную после обретения независимости, сегодня Таджикистан располагает исторической возможностью, чтобы заново стать частью наследия "Шелкового Пути", находясь на пересечении Центральной, Восточной и Южной Азии. Новые возможности и наличие крупных жаждущих рынков, находящихся прямо у порога Таджикистана, открывают выгоды для всех. Необходимы видение и смелость, чтобы объединить все части мозаики, которые заложат основу для современной, создающей процветание и занятость экономики», - заключил Ян-Петер Олтерс.

Фото пресс-службы главы государства

Координационный совет по развитию (КСР) Таджикистана был создан для повышения эффективности внешней помощи, оказываемой Республике Таджикистан. В рамках этой платформы проводится обмен информацией и продвигается сотрудничество в рамках сообщества доноров и партнеров по развитию, а также, под эгидой правительства страны продвигается диалог по приоритетам развития страны.

Председатель КСР выступает в качестве представителя партнеров по развитию на официальных встречах с правительством Республики Таджикистан и является официальным контактным лицом в отношении общих вопросов координационного характера. В состав Совета входят главы (или в их отсутствие, заместители) 29 двусторонних, многосторонних организаций и учреждений под эгидой ООН.

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