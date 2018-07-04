Сын лидера террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра Аль-Багдади убит в Хомсе, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Худайфа аль-Бадри, сын халифа, был убит в операции против алавитов и русских на теплоэлектростанции в Хомсе», - цитирует агентство сообщение канала ИГ, в котором также было опубликовано изображение ребенка с винтовкой в руках.

Нахождение самого лидера ИГ неизвестно, однако «формулировки в сделанном во вторник заявлении подразумевают, что он все еще жив», отмечает Reuters. Последнее сообщение от имени аль-Багдади — 46-минутная запись — было опубликовано в сентябре.

В июне о том, что лидер ИГ мог погибнуть во время удара российских сил по позициям террористов в районе Ракки, сообщало российское Минобороны. В ноябре командующий российскими ВКС в Сирии Виктор Бондарев, комментируя сообщения о том, что аль-Багдади может быть жив, сказал: «Я считаю, что наши пилоты не промахнулись».

В феврале 2018 года руководитель разведывательной службы Ирака Абу аль-Басри заявил о том, что лидер ИГ жив, но получил ранения в Сирии и находится в приграничном районе страны.

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