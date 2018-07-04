Персональная выставка З аслуженного художника Республики Таджикистан Фарруха Негматзаде состоялась 3 июня в отеле «Серена» в Душанбе.

Экспозиция работ встречала гостей картинами с чудесными названиями, как «Цветение яблони», «Лунная соната», «На горных перевалах» и множество других.

Они окунули посетителей в мир окружающей природы, в мир неприхотливого бытия таджиков, но мир полной фантастики, осмысленной художественным видением автора.

«В основном в моих картинах отображены времена года в Таджикистане. Я рисую Таджикистан изнутри. Я не принимаю заказы: рисую, когда ко мне приходит вдохновение. А те, кто приобретают мои картины, выбирают уже из того, что есть», - отметил художник в интервью «АП».

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На открытие выставки пришли видные деятели искусств страны, известные и молодые художники, журналисты и поклонники творчества автора, иностранные гости.

Это вторая выставка работ Фарруха Негматзаде в Душанбе - первая была 3 года назад.

«Сегодня я вижу чуть больше молодежи и чуть больше наших таджиков, чем в прошлый раз. Я понимаю сейчас сложно жить, времени у всех мало, но, все-таки несмотря ни на что, люди все же пришли», - отметил художник.

Фаррух Негматзаде родился в 1959 году в Душанбе. В 1983 году он окончил школу живописи и рисунка МГАХИ им.В.И.Сурикова в Москве. Член Союза художников Таджикистана.

Совсем недавно известный уже по всему миру таджикский художник представил в Италии свой авторский проект «Диалог цивилизаций начинается с детей», который состоит из 4 фресок на тему «Путешествие Пиноккио в Таджикистан».

Художник ранее сообщил "АП", что цель этого проекта - ознакомление итальянских детей с нашей страной, культурой и традициями таджиков.

Следует отметить, что гостиница «Серена» постоянно организовывает выставки работ таджикских художников, и количество интересующихся творчеством наших отечественных художников постоянно растет.

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