Очередное боестолкновение таджикских пограничников с афганскими контрабандистами произошло на территории Дарвазского района ГБАО. После перестрелки афганцы отступили на свою территорию, заявил пресс-секретарь пограничных войск ГКНБ республики Мухаммад Улугходжаев.

На месте боестолкновения, на берегу пограничной реки Пяндж пограничники обнаружили оставленную нарушителями резиновую лодку, а в ней - 31 кг опия. Сейчас по данному факту проводится расследование.

По оценкам авторов Всемирного доклада ООН, опубликованного в июне этого года, увеличение посевов афганского мака привело к опиоидной эпидемии во всем мире.

В частности, с 2016 по 2017 годы мировое производство опиумного мака возросло на 65% и составило 10,5 тысячи тонн. Это самый высокий показатель с начала 2000-х годов. Отмечается, что около 9 тысяч тонн выращивается в Афганистане, который остается крупнейшим производителем опиатов в мире. За последние годы значительно возросли площади посевов опийного мака в северных провинциях Афганистана, близ границы с Таджикистаном.

Отметим, что Таджикистан, из-за своей протяженной границы с Афганистаном (1344 км), является одним из путей транзита афганских наркотиков. На таджикско-афганской границе регулярно происходят перестрелки между таджикистанскими пограничниками и контрабандистами.

Согласно данным погранвойск ГКНБ Таджикистана, в 2017 году на границе с Афганистаном произошло 31 вооруженное столкновение, ликвидированы 18 наркоконтрабандистов, еще 20 — задержаны. Пограничники изъяли свыше 1700 кг наркотиков.

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