В настоящее время идет ремонт проспекта на участке от Аргарного университета до Педвуза: дорога тут закрыта

Капитальный ремонт главного проспекта столицы Таджикистана – проспекта Рудаки был начат 27 июня. Как утверждают в мэрии, ремонт всего проспекта должен быть завершен к 1 августа.

В мэрии города "АП" сообщили, что через два дня - к субботе завершится ремонт участка проспекта от Аграрного университета Таджикистана до Таджикского государственного педагогического университета.

Далее ремонтые работы будут вестись по отдельным участкам проспекта Рудаки до проспекта Айна и от проспекта Айни до поворота в столичный аэропорт.

Во время ремонта вышеназванных улиц движение транспорта будет организовано по параллельным улицам, отметили в мэрии.

В период ремонта проспектов Рудаки, Айни и улицы Ахмади Дониш движение троллейбусов приостановлено.

Сейчас в разгаре и ремонт фасадов некоторых зданий в центре столицы, которые были построены в советские времена: их облицовывают белыми узорными решетками.

Таким образом, Душанбе готовится к проведению саммита глав государств СНГ, который пройдет в городе в конце сентября. Кроме того, во второй половине текущего года в Душанбе пройдет саммит глав правительств государств-участниц ШОС.

Кстати, о том, во сколько обойдется городу ремонтные работы, в мэрии так и не сообщают.

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