Проезд по автотранспортному тоннелю «Хатлон» (бывший «Чормагзак»), который расположен на трассе Душанбе-Вахдат-Куляб-Хорог, приостановлен примерно на месяц. Сейчас здесь ведутся ремонтно-восстановительные работы после того, как в результате землетрясения произошла просадка почвы на некоторых его участках.

В министерстве транспорта РТ "АП" сообщили, что оседание дорожных участков зафиксировано после череды землетрясений, произошедших в минувшем месяце.

«В настоящее время китайская компания «Чайна Роуд», которая и построила этот объект, ведет ремонтные работы в тоннеле, которые планируется ориентировочно завершить к началу следующего месяца», - сказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что на данный момент движение автотранспорта осуществляется по дороге через перевал Чормагзак, под которым и был построен одноименный тоннель четыре года назад.

Реализация проекта по строительству тоннеля «Чормагзак» началась в марте 2010 года. Проект осуществлялся китайской компанией «Чайна Роуд» за счет кредитных средств правительства Китая. Общая стоимость проекта составила около 300 млн. сомони (примерно $70 млн. по тогдашнему курсу).

После сдачи в эксплуатацию тоннеля расстояние автодороги Душанбе - Вахдат - Куляб по сравнению с расстоянием автодороги Душанбе - Курган-Тюбе - Куляб сократилось на 100 км. Общая протяженность тоннеля составляет 4 тысячи 430 метров.

В начале 2014 года тоннель «Чормагзак» постановлением правительства Таджикистана был переименован в «Хатлон».

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