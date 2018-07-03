МВД России подготовило правла фотографирования на фото для патентов и разрешений на работу, которые получают мигранты в РФ, пишет Московский комсомолец.

Таджикские мигранты смогут быть на снимках в хиджабах и тюбетейках. Сначала полицейские снимут отпечатки пальцев у мигрантов, а затем усадят перед фотокамерой. Если по религиозным соображениям человек постоянно носит головной убор, его разрешат не снимать. Но шарф, который закрывает часть подбородка, правила запрещают: его придется снять.

Мигрантов с плохим зрением фотографировать стражам порядка придется с особой осторожностью. Например, если «фотомодель» носит очки-хамелеоны, фотографу придется выставить такое освещение, при котором стекла окуляров не начнут темнеть.

Правда, в особых случаях подойдет и снимок в солнцезащитных очках. Но такое отступление от общего правила возможно только для тех, кому темные стекла необходимы по медицинским показаниям в связи с серьезными нарушениями зрения. По тем же причинам будет допускаться и съемка с повязкой на глазу. А вот эффекта красных глаз на снимке для трудового патента быть не должно.

Также под запрет попали блики и освещение, изменяющее натуральный тон кожи.

Издание также отмечает, что перед съемкой мигрантам придется поработать над выражением лица: улыбку придется сдержать, а рот закрыть на замок.

Как говорится в документе, глаза должны быть открыты, но не сильно – то есть таращиться в объектив тоже нельзя. Подмигивать и щуриться также не следует.

Отдельный пункт правил посвящен плечам мигранта. Они, как сказано в проекте, должны быть обращены к камере.

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