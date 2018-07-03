Болельщиц нынешнего чемпионата мира по футболу обвиняли в предательстве нации, продажности или, как минимум, троллили за активную поддержку футболистов. Но женщины по всему миру все равно горячо болеют футболом, нередко хорошо разбираются в нем, а еще идут против стереотипов и установленных правил, чтобы поддержать свою любимую команду.

Иранские болельщицы без хиджабов

Пожалуй, одними из самых главных героинь нынешнего ЧМ стали иранские болельщицы.

Во-первых, в Тегеране женщин впервые с 1979 года пустили 20 июня на стадион наравне с мужчинами, чтобы они могли посмотреть трансляцию матча Испания-Иран. На открытую трансляцию предыдущего матча, который проходил 15 июня, иранок не пустили. Им пришлось идти в кинотеатры.

Иранские болельщицы в Тегеране Inform-ua.info

Но после победы национальной команды болельщики вышли праздновать на улицу, что и подтолкнуло администрацию Тегерана разрешить женщинам посмотреть следующую игру на стадионе.

Во-вторых, приехав в Россию на матчи, некоторые иранские болельщицы сняли с себя хиджабы.

Иранские болельщицы в России Interfax.ru

Особенно соцсети покорила фотография красивой иранской фанатки: на паспорте болельщика, который висел на ее шее, девушка была запечатлена в хиджабе, на матче она была без платка.

Теперь СМИ ссылаются на генерального прокурора ИРИ Мухаммада Джафара Монтазери, который назвал откровенные наряды иранских девушек на ЧМ в России «неуважением к мученикам и предательством революции». Чем эти обвинения грозят иранским болельщицам пока неизвестно.

Болельщицы из Саудовской Аравии, которых стали пускать на футбол

Болельщицы из Саудовской Аравии, в отличие от своих иранских единомышленниц, такие подвиги совершить не решились, но в Россию на ЧМ-2018 тоже приехали.

Болельщица из Саудовской Аравии во время матча национальной сборной с россиянами Влад Докшин, «Новая газета»

Кстати, в этом году женщины в Саудовской Аравии тоже добились права смотреть футбольные матчи на стадионах. В октябре прошлого года, в этой стране вступил в силу указ о снятии запрета на допуск женщин на футбольные стадионы в качестве зрителей. Первый матч на стадионе арабские женщины смогли посетить в январе этого года.

Теперь три стадиона в Саудовской Аравии оснащены специальными семейными секторами, из которых женщины смогут наблюдать за футболом.

Российские болельщицы, которых обвиняют во всех смертных грехах

Больше всего досталось на этом чемпионате мира российским болельщицам, причем, от своих же соотечественников.

Еще до начала чемпионата глава российского думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала россиянок не вступать в интимные отношения с иностранными болельщиками.

Уже во время ЧМ «Московский комсомолец» опубликовал авторскую колонку Платона Беседина под заголовком «Время шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну». В этой колонке автор едва не обвинил всех российских женщин в том, что к России в сегодняшнем мире относятся, мягко говоря, с подозрением.

Новости.ru

Другие журналисты пошли заступаться за своих соотечественниц. Например, корреспонденты ТРК «Мир» поехали в московскую фан-зону, чтобы пообщаться с российскими болельщицами и оказалось, что женщины уже порядком устали от критики в свой адрес.

«Я ехала на свой выпускной на метро. Естественно, была в нарядном платье и с прической. Обычно я не обращаю внимания на косые взгляды пожилых женщин, а в этот раз мужчина, который сидел недалеко от меня, сквозь зубы процедил: «Вырядилась», - рассказала журналистам болельщица Надежда.

Goal.com

«Мне нравится фотографироваться с иностранными болельщиками, просто потому, что это - часть праздника. Люди, которые были на подобных мероприятиях за границей, даже на обычных музыкальных фестивалях, знают, что это абсолютно нормально – обниматься с незнакомцами и радоваться вместе. Это просто весело, и это не значит, что я пойду заниматься с кем-то сексом и вообще этого хочу. Однако даже я получила уже несколько негативных сообщений в своем Instagram. Там писали, что я веду себя неправильно. Люди, опомнитесь», – объясняет корреспондентам болельщица Анна.

Самый популярный паблик в таджикском ФБ о футболе создала женщина

Таджикские болельщицы футбола в Россию на чемпионат мира не поехали. Во всяком случае, создатель самого популярного паблика в таджикском Facebook - «Футбол – это жизнь», Парвина Ибодова о таких случаях не знает.

- Знаю, что ребята из Таджикистана на чемпионат мира поехали, но про девушек не слышала, хотя у нас так много болельщиц футбола, что я могла что-то пропустить, - признаётся Парвина.

Паблик «Футбол – это жизнь!!!» Парвина создала в Facebook в 2014-м году, когда чемпионат мира проходил в Бразилии. С тех пор участниками группы стали 35 тысяч человек и внушительная часть из них - как раз женщины, и администрируют эту группу тоже женщины.

Кроме виртуального общения участники группы собираются и на совместные просмотры футбольных матчей, и Парвина говорит, что с каждым годом не только болельщиц, но и вообще серьезных знатоков этого спорта среди женщин в Таджикистане становится все больше и больше.

Таджикские болельщицы постят последние новости ЧМ, делают ставки в букмекерских конторах и заключают пари.

Например, известная радиоведущая Анна Косицина накануне матча России и Испании написала на своей странице в ФБ о том, что отрастит волосы до поясницы, если выиграют россияне, и через день своё обещание выполнила.

"Но, конечно, стереотипы присутствуют, мужчины иногда начинают как-будто шутить или не шутить над женщинами болельщицами, - признается Парвина Ибодова. - Хотя в нашей группе это сделать непросто: наши девчонки порой в футболе разбираются даже лучше ребят".

Материал подготовлен в рамках проекта «Я – женщина, и я могу!». Партнером проекта выступают натуральные соки и пюре «Нури Зулол» из таджикских фруктов и овощей от производителя «Оби зулол».

Производство соков «Нури Зулол» - похоже на огромную соковыжималку: линия американской компании John Bean Technologies (JBT) обеспечивает щадящий режим переработки таджикских фруктов и томатов при невысоких температурах, который позволяет готовой продукции сохранять все полезные и вкусовые свойства без добавления химических ингредиентов.