За поездку в Худжанд теперь надо платить 100 сомони, раньше можно было договориться за 80.

В связи с ростом цен на сжиженный газ в республике резко повысились тарифы на междугородние маршруты: люди возмущаются, таксисты пожимают плечами.

В республике со второй половины июня существенно выросли цены на сжиженный газ. За две недели на столичных автозаправочных станциях стоимость этого вида топлива, на котором ездит 60% автотранспорта республики, подскочила на 35% - с 3,40 до 4,80 сомони (по состоянию на 29 июня).

Это, в свою очередь, сказалось на ценах междугородних и городских такси. Чтобы ближе ознакомиться с ситуацией, мы побывали на всех стоянках столицы, откуда следуют такси в различные регионы республики.

Таксисты: «Не виноваты мы, газ дорогой»

Стихийный автовокзал на месте бывшего столичного рынка «Зарнисор» служит терминалом для пассажирского транспорта, следующего в западную часть Гиссарской долины. Таксисты просят до Гиссара уже 5-6 сомони вместо 3-4, как было до повышения цен на газ.

До Шахринава теперь можно доехать из столицы за 8-10 сомони вместо 5-7. Извозчики Турсунзаде подняли цены с 10 сомони до 15.

Шухрат работает на этой трассе таксистом более 8 лет.

«Мы не виноваты, газ подорожал. Если будем брать по 10 сомони, то это никак не покроет наши расходы», - говорит он.

Пассажиры жалуются, что вся тяжесть взлета цен ложится на них.

«Таксисты ничего не теряют, - говорит один из жителей Турсунзаде. – Им нужен повод, чтобы поднять цены. Сейчас газ приблизился к 5 сомони - они начали брать дорого. Если завтра цены на топливо начнут падать, они все равно будут брать по 15 сомони».

Кроме того, в этом городе повысилась на 100 процентов стоимость одной поездки и на внутреннем транспорте – с 1 до 2 сомони. Кроме того, микроавтобусы в Турсунзаде раньше возили пассажиров за 5 сомони, ныне просят 7.

Cтоянка такси на девятом километре Asia-Plus

В Хатлон – на 10 сомони дороже

Намного повысились цены на проезд и до Хатлонской области.

Со стороны рынков «Саховат» и «Корвон» можно сесть на такси до Бохтара (бывший Курган-Тюбе): раньше можно было добраться из столицы до административного центра Хатлона за 15 сомони, а теперь берут по 20-25 с каждого пассажира.

В сторону Шахритуса цена выросла до 45 сомони, а раньше поездка стоила 30.

До Нурека можно добраться, сев на такси в районе железнодорожного вокзала Душанбе. Еще две недели назад из Душанбе до Нурека можно было доехать за 15 сомони, а сегодня таксисты не соглашаются везти за меньше, чем 25 сомони.

«Помимо подорожания газа, еще туннель Хатлон (бывший Чормагзак) закрыли на ремонт», - объясняют водители.

Проезд до Памира остался неизменным

А вот цены на маршруте от Душанбе до ГБАО остались прежними. Дело в том, что джипы, которые едут в Хорог, Гармчашму, Ишкашим и в другие точки Горного Бадахшана, используют в качестве топлива солярку, а не сжиженный газ.

В Хорог сегодня можно попасть за 300 сомони, а в Ишкашим и Гармчашму – за 350 сомони.

Водитель джипа, разговаривающий с потенциальным пассажиром, посоветовал ему:

«Если хотите в Гармчашму, то лучше прямо заказать такси отсюда. Выбрав маршрут сначала до Хорога и оттуда другим транспортом в эту лечебницу, вы потеряете время и еще 50 сомони сверх нашей цены».

Из столицы до Худжанда дороже на 15-20 процентов

Со стоянок на Водонасосной и с площадки за цемзаводом такси едет в Худжанд за 100 сомони, хотя раньше можно было найти автомашину за 80 сомони за человека.

Примерно столько же расходуют пассажиры, едущие в Пенджикент, чуть меньше - в Истаравшан (80 сомони).

В Канибадам такси едет за 140-150 сомони, а в Исфару – за 170 сомони. Ранее цены были 120 и 130 соответственно.

В Куляб дешевле на попутке

На 9-м километре расположен терминал, откуда можно совершить поездку в Рашт и Куляб. В сторону Рашта цены поднялись до 65 сомони вместо прежних 50. До Тавильдары водители просят 150 сомони вместо 100, «так как дорога туда тяжелая».

В Куляб и другие районы этого направления тарифы таксистов также выросли примерно на 40-50 сомони. В Куляб везут за 45 сомони (было 30), в Фархор – за 35-40 (было 25-30).

Место дислокации такси, направляющихся в Куляб и Рашт. Она расположена на 9 километре стролицы. Asia-Plus

Человек старшего возраста, который искал такси до Раштского района, жалуется на дороговизну:

«Властям что-то нужно сделать, чтобы снизили цену на пассажирский транспорт. Нынешние цены больно ударяют по карману».

В Куляб едут много попутных машин, с водителями которых можно договориться, так как они берут чуть меньше, чем профессиональные таксисты. Например, один водитель искал попутчиков до Фархора за 30 сомони. Это дешевле, чем на автобусе. Но не каждому пассажиру удастся найти таких водителей.

Таким образом, поднявшиеся цены на сжиженный газ спровоцировали недовольство среди населения почти всех регионов страны. Особенно трудно тем, кто учится и работает в столице и часто ездит в свои районы проведать родных.

Самой уязвимой категорией пассажиров являются студенты из регионов, которые еженедельно, а из близких районов - ежедневно приезжают в Душанбе.

В самой столице городской транспорт пока возит пассажиров по старой цене, но вот трехсомоновые такси, в основном заправляющиеся сжиженным газом, уже подняли цены с 3 до 4-5 сомони.

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