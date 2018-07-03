Суд столичного района Сино не удовлетворил иск правозащитников в отношении Генеральной прокуратуры Таджикистана, которую истцы сочли виновной в нарушении подследственности по делу Исмонбоя Бобоева, скончавшегося в 2010 году при задержании в РУБОП Согда в результате пыток.

Данный иск в отношении Генпрокуратуры республики был направлен «Независимым центром по защите прав человека» и адвокатом Абдурахмоном Шариповым, сообщается на сайте Коалиции гражданского общества против пыток и безнаказанности.

Адвокат Абдурахмон Шарипов сообщил, что обращения и обжалования действий должностных лиц, проводящих неэффективное расследование, продолжаются уже 8 лет. В январе этого года в Генеральную прокуратуру было сдано обращение о возобновлении расследования и привлечения виновных к уголовной ответственности. "Однако Генпрокуратура вынесла постановление о возобновлении расследования и направила дело в Следственное Управление МВД РТ для дальнейшего расследования, нарушив тем самым подследственность", - сказал Шарипов.

"Мы подали заявление в суд района Сино о нарушении подследственности, допущенной со стороны Генпрокуратуры", - отметила Шоира Давлатова, глава ОО «Независимый центр по защите прав человека». Она добавила, что суд, к сожалению, оставил их иск неудовлетворенным.

30-летний Исмонбой Бобоев жил в России, он получил гражданство этой страны. В феврале 2010 года он приехал в Таджикистан навестить своих родителей и хотел забрать свою дочь, которая у них гостила.

Днем 19 февраля молодой человек был задержан в Исфаре около главной мечети города, а производившие задержание сотрудники РУБОП по Согду Фирдавс Шокиров и Манучехр Акбаров заявили Исмонбою, что он подозревается в членстве в экстремистской организации «Исламское движение Туркестана» и доставили задержанного в здание РУБОП по Согдийской области. В тот же день молодой человек скончался в служебном кабинете вышеназванных.

Как утверждал Джурабой Бобоев, отец Исмонбоя, на теле погибшего сына имелись явные следы побоев, синяки под коленями и темные следы на пальцах, оставшиеся, по его мнению, от электрического тока. Спустя две недели по факту смерти задержанного Исмонбоя Бобоева было возбуждено уголовное дело. В совершении данного преступления подозреваются сотрудники РУБОП по Согду Фирдавс Шокиров и Манучехр Акбаров. Однако данные лица отделались лишь увольнением и до сих пор находятся на свободе по причине «болезни»: простуды и простатита.

Фото с сайта notorturetj.org

10 марта 2010 года были получены результаты первой судебно-медицинской экспертизы. В заключении утверждалось, что причиной смерти стала «механическая асфиксия» вследствие западения языка. При этом в заключении не была дана оценка причин западения языка задержанного. Тогда Джурабой Бобоев потребовал проведения эксгумации. 6 апреля 2010 года эксперты Республиканского центра судебно - медицинской экспертизы провели повторную экспертизу. Ее результаты показали, что Исмонбой Бобоев умер от электротравмы, острой сердечно - сосудистой и дыхательной недостаточности, что бесспорно доказывает факт применения пыток и смерти в результате пыток и жестокого обращения.

Тем не менее, расследование дела о гибели Бобоева приостанавливалось и возобновлялось 7 раз.

В 2012 году в Комитет ООН по правам человека была направлена индивидуальная жалоба по данному делу. В августе 2017 Комитет, рассмотрев обращение, признал нарушение со стороны государства в пользу Джурабоя Бобоева, отца Исмонбоя, по нескольким статьям Международного пакта о гражданских и политических правах.

Комитет ООН направил свои соображения правительству Таджикистана для исполнения, в которых отмечает, что «с момента смерти сына Джурабоя Бобоева прошло более семи лет, но до сих пор неизвестны точные обстоятельства смерти, а органы государства-участника все еще не предъявили обвинения, не привлекли к ответственности и не передали в суд дела лиц, причастных к данной смерти, имевшей место при крайне подозрительных обстоятельствах во время содержания жертвы под стражей.

В 2012 году в Комитет ООН по правам человека была направлена индивидуальная жалоба по данному делу. В августе 2017 Комитет, рассмотрев обращение, признал нарушение со стороны государства в пользу Джурабоя Бобоева, отца Исмонбоя, по нескольким статьям Международного пакта о гражданских и политических правах.

Комитет ООН направил свои соображения правительству Таджикистана для исполнения, в которых отмечает, что «с момента смерти сына Джурабоя Бобоева прошло более семи лет, но до сих пор неизвестны точные обстоятельства смерти, а органы государства-участника все еще не предъявили обвинения, не привлекли к ответственности и не передали в суд дела лиц, причастных к данной смерти, имевшей место при крайне подозрительных обстоятельствах во время содержания жертвы под стражей.

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