После игры с Бельгией японские футболисты убрались в своей раздевалке и оставили там трогательную записку.

Сборная Японии поблагодарила организаторов ЧМ-2018 оригинальным способом. Как сообщает World of buzz, японские футболисты после матча 1/8 финала с Бельгией (2:3) прибрались в раздевалке стадиона в Ростове-на-Дону и оставили записку с надписью "Спасибо" на русском языке.

По информации World of buzz, таким образом сборная Японии хотела поблагодарить организаторов турнира за гостеприимство.

Как пишет Спорт-экспресс, спортсмены последовали примеру японских болельщиков, которые после каждого матча убирают мусор на трибунах.

Отметим, что японские болельщики уже отличались не раз на нынешнем чемпионате мира, оставаясь после матчей на стадионах, чтобы прибрать за собой.