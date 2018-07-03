«Было бы хорошо, если бы в школах ввели предмет по изучению настоящего Ислама», - сказал имам-хатиб мечети Нури Ислом города Худжанда Ибодулло Калонзода накануне на заседании круглого стола на тему «Противодействие терроризму и экстремизму - основной фактор создания демократического и правового сообщества».

Он был организован министерством юстиции Таджикистана и Общественной организацией «Офис гражданского сообщества» в Согдийской области и прошел в Учебном центре Нацбанка страны в городе Гулистон.

Калонзода отметил, что это предложение исходит из того, что организация такого предмета в общеобразовательных школах станет одним из факторов противодействия искаженному восприятию ислама со стороны молодежи.

«Чтобы молодые люди могли сравнить, где же истинная религия», - сказал он.

В работе круглого стола приняли участие представители Минюстиции РТ, правоохранительных органов, ГКНБ области, представители религии, общественных организаций, управления молодёжи области, женщин и семьи и СМИ.

Начальник Управления государственной регистрации общественных организаций и политических партий министерства юстиции Рано Каримзода на заседании отметила, что проблема неправильного толкования канонов ислама среди молодежи очень серьезная.

«И мы должны сообща бороться с этой проблемой, предотвращать всеми путями вступление молодёжи в ряды экстремистских и террористических организаций, их участие в вооруженных конфликтах в других странах», - сказала она.

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Заместитель начальника отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом Управления МВД Согдийской области Голиб Кодиров, в свою очередь, сообщил, что на сегодняшний день из числа жителей Согдийской области в Сирии находятся более 80 женщин и 80 несовершеннолетних детей.

Президент страны Эмомали Рахмон в ходе недавнего визита в Согдийскую область, выступая перед активом области, призвал активизировать борьбу с преступностью, в том числе с такими явлениями, как терроризм и экстремизм.

«На территории Согда за последнее время раскрыто около 8,7 тыс. преступлений, из них 500 связаны с терроризмом и экстремизмом», – отметил глава государства.

Президент назвал важным проведение разъяснительных работ, особенно среди молодежи, чтобы не допускать их вовлечения в различные группировки.

По словам главы государства, на территории области к уголовной ответственности привлечены 275 членов партий и организаций террористической и экстремистской направленности, в розыске за терроризм и экстремизм находятся 715 человек.

Он призвал правоохранительные органы, местные власти и родителей вернуть граждан, незаконно обучающихся за рубежом, или участвующих в боевых действиях на территории других государств, и напомнил о законодательстве, согласно которому от уголовной ответственности освобождаются лица, добровольно отказавшиеся от участия в боевых действиях на территории других государств и вернувшиеся на родину.

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