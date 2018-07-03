Уровень бедности в Таджикистане за последние два года снизился на 1,3 процента, составив на начало этого года 29,7 процентов. Доля среднего же класса достигла уже 24 процентов.

«В 2017 году уровень бедности достиг 29,7%, что на 1,3% ниже по сравнению с показателем 2015 года. Крайняя же нищета, согласно оценкам международных организаций составляет 14%, а средний класс по предварительным оценкам равняется 24%», - сказал президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 3 июля, на заседании Совета по национальному развитию при президенте РТ.

По его словам, такие результаты достигнуты на основе обеспечения высокого темпа роста экономики на уровне 7% в год и увеличения расходов на социальный сектор.

«Данные показатели способствовали продолжению тенденции улучшения демографической ситуации и состояния здоровья населения, и в итоге средний показатель продолжительности жизни населения достиг 73,5 лет (в частности, мужчин – 71,9 лет, женщин – 75,7 лет)», - сказал президент.

Согласно опубликованному в конце минувшего месяца Межгосударственным комитетом СНГ «Мониторинг показателей ЦУР в регионе СНГ», наиболее высокий уровень бедности на пространстве Содружества зафиксирован в Таджикистане.

В мониторинге говорится, что доля населения Таджикистана, живущего за национальной чертой бедности, в 2016 году составила 30,3%, при этом по сравнению с 2015 годом он сократился на 1,3%.

В Армении в позапрошлом году по национальным параметрам бедствовало 29,4% населения, а в Кыргызстане – 25,4%. При этом Кыргызстану, который в 2015 году опережал по уровню бедности даже Таджикистан, за один год удалось сократить долю бедного населения сразу на 6,7%.

Сравнительно низкий уровень бедности зафиксирован в Казахстане (2,6%), Украине (3,8%), Беларуси (5,7%) и Азербайджане (5,9%). В России в 2016 году доля бедного населения, по национальной методологии, составила 13,3%, как и в 2015 году.

Данные по Молдове, Туркменистану и Узбекистану отсутствуют.

К среднему классу "по-таджикски" может относить себя человек, который способен тратить в сутки 5,6 долларов (почти 51 сомони).

«К международному среднему классу можно отнести семьи, каждый член которых имеет суточный расход, с учетом покупательской способности, в пределах от 5,6 до 11,5 долларов США», - говорилось ранее в отчете «Продовольственная безопасность и бедность», подготовленном Агентством по статистике при президенте РТ.

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