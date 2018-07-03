Банк Эсхата предлагает воспользоваться мобильным приложением Eskhata мобайл банкинг, чтобы еще лучше оптимизировать работу со своим личным банком.

Если открыть мобильное приложение Eskhata мобайл банкинг, не выполняя вход, то учитывая местоположение, приложение показывает:

- список ближайших к Вам отделений Банка Эсхата, а также указывает местоположение на GPS карте;

- список ближайших к Вам банкоматов Банка Эсхата, с указанием местоположения на GPS карте;

- курс валют;

- новости Банка Эсхата;

Выполнив вход в приложение, вы можете оплачивать услуги ТВ и сотовой связи (+ международные операторы), оплачивать счета, осуществить перевод денежных средств, переводить деньги со счета на карту и обратно, оплачивать кредиты, пополнять депозиты, совершать конвертационные операции с валютой и многое другое.

Осуществляйте контроль за состоянием ваших счетов и движением денежных средств, не выходя из дома или офиса посредством телефона.

Если вы подключены к интернет тарифам компании Tcell, то за использование мобильного банкинга Eskhata мобайл банкинг, не будет тратиться ни один мегабайт!

Для подключения к Интернет-Банку достаточно прийти в банк и заполнить бланк заявления. Услуга Интернет банк также бесплатна!

С помощью системы СМС кодов для совершения операций, мы также позаботились о безопасности ваших денежных средств и информации.

Подробнее о данной услуге: http://eskhata.com/individuals/internet_banking.php или по короткому номеру 808.

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