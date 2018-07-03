Под руководством Валентины Матвиенко пройдет пленарное заседание «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие»

В сентябре текущего года в Санкт-Петербурге пройдет Второй Евразийский женский форум.

Организаторами форума, который будет проведен при поддержке Фонда Росконгресс, выступают Совет федерации Федерального собрания России и Межпарламентская Ассамблея (МПА) государств — участников СНГ.

Основные мероприятия форума пройдут в Таврическом дворце, сообщает пресс-служба МПА СНГ.

Программа форума насчитывает более 40 мероприятий, в числе которых — деловые сессии, панельные дискуссии, бизнес-диалоги, тематические бизнес-завтраки, экспертные и стратегические сессии.

Центральным событием форума станет пленарное заседание «Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие», которое пройдет под руководством председателя Совета МПА СНГ, председателя Совета федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко.

Также запланированы специальные сессии ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), ЮНЕСКО, Всемирного банка, заседание «Женской двадцатки», женского делового клуба «БРИКС», семинар АТЭС, презентация доклада Всемирной организации здравоохранения.

Помимо этого, предусмотрено проведение межстрановых бизнес-диалогов и тематических бизнес-завтраков.

В рамках женского форума пройдут встречи представителей деловых кругов России, Франции, Германии, Индии и Китая. Также состоятся выставка проектов женщин-экспортеров «Сделано в России: экспорт женскими руками», презентации историй успеха, волонтерский марафон и шоу российских женщин-дизайнеров.

Евразийский женский форум — крупнейшая авторитетная международная площадка для обсуждения роли женщин в современном обществе. Форум нацелен на консолидацию и развитие сотрудничества женщин-лидеров в целях решения актуальных проблем и упрочения атмосферы доверия и взаимопонимания в мире на основе универсальных ценностей гуманизма, прав и достоинства.

Участники Форума — женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций, деловых кругов, бизнеса, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения из многих стран мира.

Первый Евразийский женский форум, состоявшийся в 2015 г., имел большой общественный резонанс и приобрел поистине глобальный характер. Он продемонстрировал возрастающую роль женщин в укреплении мира и безопасности, решении важных социально-экономических и гуманитарных проблем. Более 1000 участников из 80 стран единодушно поддержали идею о проведении Форума на регулярной основе — один раз в три года.

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