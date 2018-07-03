Деятельность общественных организаций Таджикистана, в настоящее время, реализуется в непростых для них условиях. Прежде всего, значительно сократились количество грантов, вследствие чего многие общественные организации фактически не осуществляют свою деятельность и находятся на стадии «выживания».

Кроме того, существует необходимость совершенствования законодательства РТ, регулирующего деятельность общественных организаций, более четкой регламентации порядка осуществления общественными организациями доходной деятельности, а также, деятельности по реализации проектов социального предпринимательства.

Налогообложение деятельности общественных организаций – один из наиболее интересующих вопросов представителей гражданского общества. Совершенствование налогового законодательства, которое предоставила бы общественным организациям определенные преференции при реализации отдельных социальных проектов, значительно способствовала бы развитию подобных проектов. Такими преференциями могли бы служить:

- расширение налоговых стимулов для участия в благотворительной деятельности и снижение налоговых издержек, связанных с осуществлением благотворительной деятельности;

- освобождение от налогообложения доходов в виде целевых поступлений на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности;

- освобождение от налогообложения доходов в виде целевых поступлений, полученных на формирование фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности;

- внесение в законодательство изменений, позволяющих установить разграничение между понятиями «реклама» и «социальная реклама»;

- освобождение от НДС услуг по уходу за нуждающимися в социальной поддержке и защите.

Следует отметить, что Фонд Евразия Центральной Азии – Таджикистан работает в тесном сотрудничестве с министерством юстиции РТ, который оказывает содействие и участие в мероприятиях по адвокации, так как это позволит обеспечить устойчивость общественных организаций в Таджикистане, чтобы они работали и приносили пользу обществу.

Несколько слов о Проекте

Фонд Евразия Центральной Азии – Таджикистан реализует проект «Повышение потенциала общественных организаций в Таджикистане посредством новых технологий и тренингов», реализуемого посольством Королевства Нидерландов в Казахстане.

Реализация проекта началась в ноябре 2016 года и в честь завершения реализации проекта в гостинице Шератон прошла конференция.

На данном мероприятии презентовали новые технологии тренингов по повышению потенциала общественных организаций, рассказали об их достижениях после участия на тренингах, проведенных Фондом Евразия Центральной Азии - Таджикистан, обсудили пути решения проблем организации и деятельности некоммерческих организаций и необходимость принятия нового закона о них.

Фонд Евразия Центральной Азии – Таджикистан оказывает содействие общественным организациям по развитию навыков социального предпринимательства.

Краткую информацию о реализуемом проекте на конференции предоставил директор Фонда Евразия Центральной Азии – Таджикистан Азимжон Сайфиддинов.

Он отметил, что общественные организации сравнительно активно работают в центральных регионах, как Душанбе, Худжанд, Бохтар, Куляб и Хорог, но в других регионах их деятельность нельзя назвать достаточно активной. Не все организации получают гранты и реализуют свои проекты.

Всего по данным Минюстиции Таджикистана зарегистрировано около 3000 общественных организаций, однако не все они являются активными. Результаты проведенных тренингов показали, что причиной этого являются, прежде всего:

1. Низкий потенциал персонала общественных организаций;

2. Отсутствие файндрайзера или специально подготовленного работника организации, который бы занимался поиском грантов, разработкой проектов и написанием проектных предложений для доноров;

3. Ограниченный доступ к интернет-ресурсам, что порождает ограниченные возможности к современным информационным ресурсам и площадкам по обмену информации.

4. Отсутствие штатного сотрудника для оценки и мониторинга текущих проектов.

5. Уменьшение количества предложений по реализации проекта, постепенное снижение выдачи грантов со стороны международных доноров.

Общественные организации наделены законодательством РТ правом заниматься доходной деятельностью. Однако, отсутствие четкой законодательной регламентации такого права и различного его понимания со стороны самих общественных организаций, привело к тому, что общественные организации избегают возможности заниматься доходной деятельности, хотя это могло бы способствовать им покрывать свои расходы, особенно, в период отсутствия грантов.

Другая проблема – язык информации на сайтах, необходимых общественным организациям. Большая часть современной информации размещается на интересующих организации сайтах на английском и русском языках, а на государственном, таджикском языке, отсутствует. В итоге большая часть общественных организаций в регионах лишены возможности быть в курсе последних событий. Это одна из проблем, с которым сталкиваются сайты www.ngo.tj и www.omuz.tj, из которых можно черпать подробную информацию, необходимую для функционирования общественной организации в условиях Таджикистана.

Азимжон Сайфиддинов напомнил активистам общественных организаций основные направления деятельности Фонда Евразия Центральной Азии - Таджикистан: молодежь и образование, развитие организаций гражданского общества, развитие корпоративной социальной ответственности, поддержка предпринимательства, помощь уязвимым группам населения, борьба с коррупцией.

Сайфиддинов отметил, что в период, когда наблюдается уменьшение грантов со стороны доноров, и эта тенденция, в будущем будет развиваться, возникает вопрос «быть или не быть». Поэтому, по его мнению, очень важно в Таджикистане внедрять инновационные технологии, обсуждать и реализовать те механизмы, которые могли бы обеспечить устойчивость гражданских институтов в Таджикистане.

Следует отметить, что, проекты международных институтов тоже временные и необходимо работать над устойчивостью организации и деятельности общественных организаций.

По словам Сайфиддинова, для этого, несомненно, нужно, прежде всего, усовершенствовать правовую базу, регулирующую деятельность общественных организаций, а также повысить потенциал общественных организации в сфере доходоприносящей деятельности и направление привлеченных средств для реализации уставных целей организации.

Инновационный подход

Проект «Повышение потенциала общественных организаций посредством новых технологий и тренингов» состоял из двух основных компонентов:

1. Создание отдельной веб-платформы, первой социальной сети организаций гражданского общества www.ngo.tj и первой веб-академии в Таджикистане www.omuz.tj.

На сегодняшний день на сайте www.ngo.tj зарегистрировано 408 пользователей, более половины которых составляют общественные организации. Сайт www.ngo.tj служит отдельной площадкой для общественных организаций, ведущих деятельность в стране, на просторах которого можно обмениваться информацией, расширять партнерство друг с другом и находить объявления о грантах, направленных на Таджикистан.

Об этом в ходе своей презентации рассказали директор программ Фонда Евразия Центральной Азии Ильхом Махкамбаев и администратор сайта www.ngo.tj Михаил Петрушков.

Михаил Петрушков отметил важность появления отдельной площадки для организаций и определил 7 преимуществ для представителей гражданского общества, которые появятся у них в случае их регистрации на сайте www.ngo.tj:

- больший доступ к грантовым предложениям;

- поиск международных партнеров для совместной реализации проектов;

- выгодная рекламная площадка;

- расширение круга осведомленности о новостях организации лично, а также, сектора общественных организаций в регионе, изменений в законодательстве и тенденциях его реформирования;

- возможность общения с коллегами;

- обмен опытом;

- доступ к обучающим ресурсам.

2. Проведение тренингов для общественных организаций по всей стране.

Фонд Евразия Центральной Азии – Таджикистан провел тренинги для общественных организаций из 5 городов: Куляб, Курган-Тюбе (ныне Бохтар), Хорог, Худжанд и Душанбе и разделил их на 2 фазы: пилотную и основную.

После завершения пилотной фазы тренингов были проведены круглые столы, в которых были разработаны рекомендации для проведения основной фазы тренингов.

Некоторые проблемы в деятельности общественных организаций

О проблемах организации и деятельности общественных организаций и путях и решения рассказал эксперт Дилшод Муллоев. Он отметил, что сегодня организациями гражданского общества Таджикистана необходимо, прежде всего, решить следующие основные проблемы:

1. Отсутствие постоянного финансирования и слабая материально-техническая база для осуществления уставных задач общественных организаций;

2. В общественных организациях нет профессиональной администрации, вследствие чего большинство руководителей не понимают на должном уровне цели и задачи некоммерческой организации;

3. Не соблюдение прозрачности в деятельности некоторых общественных организаций, бросающая тень на авторитет гражданских институтов и вызывающая недоверие.

Эксперт видит пути решения этих проблем, прежде всего, в развитии системы социального предпринимательства и увеличениеи предоставления государственных заказов институтам гражданского общества.

Немаловажное значение, по его словам, имеет проведение специализированных тренингов по организации и менеджменту общественных организаций, в частности, нужно усилить работу в информационном плане, чтобы государственные органы имели больше информации деятельности этих организаций. Вендь, по его словам, привлечение общественных организаций со стороны государства к решению общественных проблем повысит статус гражданских институтов.

Перспективы развития организаций гражданского общества

Эксперт Дилшод Муллоев поделился своим прогнозом о будущем общественных организаций в ближайшее время, которое он видит в перспективе развития социального рынка, следующего рыночным принципам и в то же время поддерживаемой всесторонним социальным обеспечением.

В числе ожидаемых результатов - образование ассоциаций по разным сферам и скоординированные действия, уменьшение искусственных барьеров при создании общественных организаций, активное участие общественных организаций в обсуждении и мониторинге программ центрального и местного уровня, укрепление взаимосвязей между бизнес-структурами и социальным сектором в решении многих общественных задач.

В завершении конференции выступил юрист Шавкат Мустафокулов и разъяснил требования Закона Республики Таджикистан «Об общественных объединениях», в частности, о формах существующей отчетности перед контролирующим органом. Кроме того, Мустафокулов обратил внимание участников на вопросы, связанные с проектом Закона «О некоммерческих организациях», аналог которого существует в бывших странах Советского Союза (России, Казахстане и Кыргызстане). Однако, такой Закон еще не принят в Таджикистане.

В ходе мероприятия также выступили представители различных общественных организаций, принимавших участие на тренинге, которые поделились своими достижениями после получения необходимых знаний на проведенных организацией тренингах.

В заключительном выступлении директор ФЕЦА – Таджикистан поблагодарил участников за активную работу в ходе конференции и заверил участников, что организация будет продолжать свою работу по развитию потенциала организаций гражданского общества в тесном сотрудничестве с соответствующими государственными органами, в особенности, с министерством юстиции страны.

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