Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня принял участие в церемонии сдачи в эксплуатации обновленного столичного «Детского парка» в районе Исмоили Сомони, сообщает пресс-служба главы государства.

Полная реконструкция парка и капитальный ремонт здания «Центра молодежи» осуществлены на основании поручения правительства Таджикистана.

Столичный «Детский парк» (рядом со стадионом «Спартак») расположен на территории трех гектаров земли.

В нем построены амфитеатр, спортивные площадки, кафе, теннисный корт, фонтаны, аллеи. Также там установлены 115 аттракционов, которые были доставлены в Душанбе из Турции и Италии.

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Еще одна примечательность парка - уникальная шахматная доска, размером на 15,6 на 13,2 метра.

Для удобства горожан, при парке работает парковка на 90 машин, а по его периметру установлены 30 камер наблюдения. Помимо летнего кафе в двух концах парка расположены точки реализации еды быстрого приготовления. Установлены в парке и 10 туалетов.

Напомним, обновление парка обошлось в 10 миллионов сомони.

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