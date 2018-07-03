Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов заявил о подготовке законопроекта, который призван облегчить отмену регистрации мигрантов. Об этом пишет газета "Известия".

Отмечается, что сейчас для снятия иностранца с учёта имеется лишь несколько оснований: регистрация этого человека в новом месте, выезд из РФ, признание регистрации фиктивной либо смерть. Исходя из этого, даже потеряв связь с мигрантом, принимающая сторона не может снять его с учета.

Теперь же депутаты разработали уточнения, по которым факт отсутствия мигранта послужит поводом для прекращения его регистрации. Для этого россиянам нужно будет лишь подать соответствующее заявление в МВД.

По словам Гаврилова, форма документа и порядок его направления будут установлены самим министерством.

Предполагается, что новые правила позволят отследить передвижения мигрантов по стране.

В декабре 2017 года вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая внесла поправки в закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ». Ряд поправок устанавливал, что фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания может иметь место не только в жилых, но и в нежилых помещениях. В мае 2018 года Госдума одобрила законопроект в первом чтении.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus