Глядя на нашу соотечественницу – хрупкую Нигору Юлдашеву, сложно поверить в то, что она в свои молодые годы успела поработать преподавателем одного из самых престижных немецких вузов – Геттингенского университета имени Георга-Августа, а также принять участие в нескольких проектах, помогающих интегрироваться в немецкое сообщество мигрантам из Ближнего Востока. О том, как это ей удалось, в материале Migrant.news.tj.

Мечтать о том, чтобы уехать в Германию Нигора начала с 13 лет, а на то, чтобы добиться своей заветной цели, ушел с десяток лет.

Нигора окончила бакалавриат и магистратуру Российско-Таджикского Славянского университета по направлению немецкий язык, и на протяжении четырех лет – с 2010 года — подавала на обучающие гранты в Германии.

«Помню, как сейчас, когда в мае 2014 года мне позвонили с DAAD и сообщили, что я получила стипендию. Ноги стали ватными, по телу пробежали мурашки. Я не могла поверить, что все это не сон», — вспоминает она с улыбкой сейчас.

Грантовая программа DAAD рассчитана на учебу в магистратуре или докторантуре в Германии. Проходит по программе редко кто, поэтому девушка сначала не поверила в свое счастье.

Она отправила документы сразу в 12 университетов, из которых прошла в 8, и встала на очередь в общежитие.

«Конечно, не факт, что место в общежитии получите, но попытаться стоит», — говорит Нигора. – Мне, например, повезло, в то время программа оплачивала проживание в общежитии в первые два месяца во время прохождения языковых курсов, но я знала, что в скором времени мне понадобится свое жилье, поэтому активно искала квартиру в интернете и у частных фирм».

Интересная особенность заключается в том, что даже если квартира после осмотра тебе понравилась, ее могут не сдать в аренду. Сначала нужно предъявить маленький пакет документов, удостоверяющих твое финансовое положение. Конечно, все это она узнала по ходу, было сложно в первое время. Квартиры сдавались без мебели, надо было покупать свою, были незапланированные расходы.

«Мебель я покупала сама. Поделюсь полезным лайфхаком с теми, кто находится в начале своего пути: в социальной сети Facebook можно подписаться на группы, где продают мебель по доступным ценам, а если вы очень понравитесь продавцу, то он может ее вам подарить. Та мебель, что я купила, была практически новой. Это обычное явление в студенческих городах, потому что студенты приезжают и уезжают, а, значит, желающих продать мебель всегда много».

Первая работа — преподаватель

Работать Нигора начала на третьем семестре, потому что знала, что если в будущем она хочет устроиться на хорошую работу, ей нужно сильное резюме. Тогда она устроилась преподавать немецкий язык иностранным студентам в своем же вузе — Геттингенском университете имени Георга-Августа.

Приняли на работу ее сразу как одного из перспективных магистрантов потока, и еще предложили стать ассистентом заведующего кафедрой факультета межкультурной германистики. Чуть позже она устроилась еще и в магазин модной одежды консультантом.

Работать на полную ставку в одном месте Нигора не могла по нескольким причинам. Во-первых, если студент зарабатывает больше 450 евро в месяц, то его стипендия урезается, что невыгодно. Во-вторых, в Германии действует закон, который позволяет работать студентам не более 80-ти часов в месяц, а работодателям невыгодно брать на работу человека, который будет работать всего 20 часов в неделю. Поэтому многие студенты вынуждены подрабатывать официантами, консультантами в магазинах, помощниками в бюро и т.д., чтобы содержать себя.

Фото предоставлено Нигорой Юлашевой

«Я работала в трех местах и училась одновременно. Днем я работала, а ночью ходила в библиотеку. Благо в Германии для этого есть все условия, ты можешь зарезервировать комнату в библиотеке, принести туда книги, еду, плед и заниматься. Я не помню, как я возвращалась домой, ложилась на кровать. Мой мозг выключался, я все делала на автомате, но не жаловалась».

К счастью, с поиском работы у Нигоры никогда не возникало проблем. По ее словам, если ты хорошо владеешь немецким языком, то тебя с удовольствием возьмут на работу.

Дом или работа?

Когда она защитила магистерскую диссертацию, перед ней стояла дилемма – вернуться домой, где ее ждали родные, которых она так редко видела или остаться в Германии и попробовать «зацепиться» здесь навсегда. Принять решение помогли «местные» друзья Нигоры.

«Они сказали мне, что каждый таджик, который успешен в Европе, — повод для гордости страны. Немцы очень уважают иностранцев, которые могут учиться и работать с ними наравне, и я поняла, что хочу своим примером доказать, что таджики – образованный и воспитанный народ, ничем не уступающий европейцам».

Немцы очень уважают иностранцев, которые могут учиться и работать с ними наравне, и я поняла, что хочу своим примером доказать, что таджики – образованный и воспитанный народ, ничем не уступающий европейцам.

В том году, это был 2015 год в Европе и, в частности, в Германии, наблюдался большой наплыв беженцев из Ближнего Востока. Следовательно, страна нуждалась в квалифицированных преподавателях немецкого языка.

Практически сразу после окончания вуза, несмотря на высокую конкуренцию, Нигору пригласили работать в крупную немецкую компанию в соседний город, Кассель. Сегодня она работает в проекте, который оказывает помощь мигрантам и беженцам, которым трудно освоиться на новом месте. Нигора преподает им немецкий язык.

Несколько лет назад в Германии был принят закон, согласно которому интернациональные студенты имеют право оставаться в Германии после окончания вуза на протяжении 18 месяцев, чтобы найти работу по своему профилю.

По ее словам, это отличные условия, за это время можно спокойно найти работу и остаться в стране по рабочей визе.

Сейчас Нигоре стало чуть легче и у нее даже есть возможность помогать родителям, чем она сильно гордится. Наконец, ее мечта сбылась, и пусть на это ушли годы упорного труда.

«Я хочу, чтобы мои соотечественники знали, что жить и работать в Европе – реально. Только нужно ехать туда закаленными и понимать, что здесь никто никого не ждет с распростертыми объятиями. Поэтому прежде, чем ехать в Европу за «мечтой» нужно понять для себя, насколько это нужно на самом деле. Перед моими глазами было много примеров, когда ребята все бросали и возвращались обратно в Таджикистан, потому что дома, с родителями, живется легче. Но если вы хотите добиться чего-то большего – вперед!».

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