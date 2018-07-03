АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 3 ИЮЛЬ 2018 ГОДА

- В Худжандском горсуде состоится очередное судебное слушание по делу главы «Сборная Таджикистана КВН» Хайрулло Мирсаидова.

- В 3D кинотеатре «Навруз» пройдет кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Равный взгляд». Мероприятие организовано в рамках проекта «Усиление возможностей и лидерства родителей в построении инклюзивного общества для детей с ограниченными возможностями здоровья» при финансовой поддержке Европейского Союза. Время начала: 10.30 - 15.00.

- В гостинице «Serena» состоится открытая выставка живописи Фарруха Негматзаде. Начало в 18:30.

- Матчи чемпионата мира по футболу. 1/8 финала. Время таджикское. В 19:00 Швеция – Щвейцария (Санкт-Петербург), в 23:00 Колумбия – Англия (Москва).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 3 ИЮЛЯ

1928 – В продаже появились первые телевизоры.

1936 – Образована Государственная автомобильная инспекция (ГАИ) СССР.

2012 - Президент Таджикистана пописал закон о выведении клеветы и оскорбления из уголовного законодательства в разряд гражданских правонарушений.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 3 ИЮЛЯ

1905 – Родился государственный и военный деятель Раджабали Джалилов.

1940 – Родился журналист Раджаб Мардонов.

1941 – Родился артист балета, Народный артист Таджикистана, лауреат Государственной премии имени А. Рудаки Музаффар Бурханов.

1941 – Родился журналист Зарнигор Шодустмамадова.

1952 – Родился актер театра, заслуженный деятель Таджикистана Насриддин Нуриддинов.

1953 – Родился композитор Константин Тушинок.

1954 – Родилась доктор филологических наук, литературовед Умриниссо Казакова.

1970 – Родился Давлатали Саид, первый вице-премьер Таджикистана

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Небольшая, местами переменная облачность, преимущество без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 7-12 тепла, днем 21-26 тепла.

По Хатлонской области – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, местами усиление до 17-22 м/с с пыльной бурей и мглой. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 35-40 тепла, в предгорьях ночью 15-20 тепла, днем 27-32 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 тепла, днем 23-28 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 14-19 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 33-38 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 25-30 тепла.

По городу Душанбе – Ясная погода. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Худжанд – Небольшая облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков, мгла. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 26-28 тепла.