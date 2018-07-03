В Пенджикенте несколько дней назад прошел III Фестиваль традиционной музыки горных регионов Таджикистана. Пропустить такое мы не могли, ведь многогранная музыкальная культура - это то, чем таджики могут и должны гордиться.

И так, во вторник не забудьте посмотреть наш небольшой репортаж из Пенджикента, куда из ГБАО, Хатлонской области и других городов Согдийской области прибыли все ансамбли народного творчества нашей страны. Мы расскажем вам не только об известных вам жанрах, таких как Фалак и Шашмаком, но и покажем такие церемониальные песнопения, о которых вы и знать не знали.

В среду мы решили разбавить истории проекта «Салом, соседи!» позитивным видео о том, как Таджикистан стал домом счастья для иностранцев. Мы нашли двух героев, которые за счастьем к нам приехали из Ганы и США. Они не только занимаются любимым делом в Таджикистане, но и создали здесь семью с гражданами нашей страны и родили детей. Не пропустите эту историю, ведь столько любви к нашей родине вы больше никогда нигде не увидите и не услышите.

Закроем неделю мы рассказом о театре исторических костюмов «Эл мероси», который находится в Самарканде. Здесь представлены несколько фрагментов исторического прошлого: костюм скифских всадников и воинов первого тысячелетия до нашей эры, костюм Ахеменидов, который датируется 8 веком до нашей эры, одежда Анахитов (6 век до нашей эры), костюм Согда (IV-VII вв.), который создан по материалам археологических экспедиций на городищах Афросиаба, Пенджикента, Фарахши, Балалык-Тепа, а также костюмы Тимуридов (XIV-XV вв.), созданные по мотивам миниатюр Шахнаме, Бобурнаме и Зафарнаме. Видео выйдет в четверг.

Другие видеосюжеты проекта «Салом, соседи!» вы можете посмотреть здесь.

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