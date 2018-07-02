Совсем скоро продавцы рынка «Султони Кабир», пострадавшие от пожара, вернутся на свои рабочие места. Последствия происшествия устранены.

В основном корпусе рынка «Султони Кабир», где в начале июня произошел пожар, заканчиваются работы по устранению его последствий.

Как рассказали корреспонденту "АП" строители, работающие на этом объекте, остались считаные дни до завершения ремонта.

"Все стены, полы, потолки, сгоревшие или почерневшие от пожара, обновлены, побелены и покрашены. Там, где нужно, заменили двери и окна. Полностью меняем электропроводки, щиты. Думаю, еще неделя и продавцы уже смогут начать работу", - говорит один из строителей.

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Некоторые продавцы, не дожидаясь полного завершения ремонта, уже начали завозить свои товары.

"На первом этаже, где торговали домашней техникой и люстрами, потери были значительные, - рассказывает один из торговцев. - Но вот на втором этаже, где продавали мебель, некоторым повезло: огонь до их секций не дошел".

Здесь около 15 секций, в каждой из которых было выставлено по 5-6 комплектов мебели. Каждый из комплектов стоит 9-10 тысяч сомони. Как рассказали торговцы, при пожаре сильно пострадала только северная часть второго этажа. В восточной части мебель осталась целой.

"Что удалось восстановить - восстановили, остальное выбросили. Некоторую мебель просто помыли, обновили матрасы, обшитые материей части кресел", - говорят они.

Напомним, при пожаре на рынке "Султони Кабир", который случился вечером 2 июня, огнем было уничтожено 1 тыс. 230 квадратных метров. Возгорание, начавшееся в 20:30, было полностью локализовано в 00 часов 15 минут 3 июня. Для тушения пожара были мобилизованы десятки единиц специальной и вспомогательной техники и сотни сотрудников различных экстренных служб страны. Пожар возник на первом этаже 6-этажного торгового центра, где продавались бытовая техника и товары для дома, в результате замыкания электропроводки.

Люди при пожаре не пострадали. Общий ущерб, нанесенный огнем, по данным МВД, составил 3,5 миллиона сомони. Сразу после пожара мэр Душанбе Рустам Эмомали дал поручение руководству "Султони Кабир" возместить весь ущерб предпринимателей, пострадавших от пожара, за счет прибыли рынка.

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