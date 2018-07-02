Чемпионат мира по футболу продолжает удивлять весь мир – прекрасная организация, современная структура, интриги в матчах, суперголы стали украшениями мундиаля. Первый день «плей-офф» запомнился тем, что из чемпионата мира вылетели два лидера мирового футбола – Месси и Роналду.

Месси и Роналду – за бортом

ФРАНЦИЯ — АРГЕНТИНА — 4:3 (30 июня. Казань. Стадион "Казань Арена". 42873 зрителей.

Судья - Алиреза Фагани (Иран).

Аргентинские болельщики после матча, проигранного их любимцами Фото thesun.co.uk

Матч Франция — Аргентина определил первого участника ¼ финала. Матч проходил в субботу, 30 июня, на «Казань Арене». Встречу рассудили иранские арбитры во главе с Фагани.

На 13-й минуте игрок Франции Мбаппе набрал скорость, ушел в отрыв, в штрафно площадке его грубо сбили аргентинцы. Судья назначил пенальти, который безукоризненно исполнил Гризманн 1:0.

До 40-й минуты аргентинцы не нанесли ни одного удара по воротам Франции, хотя владение мячом было у аргентинцев 68% и 32% у французов. Аргентинцам явно не хватала игроков в атаке, из нападающих на поле у них был один Месси. В этот критический момент на 41-й минуте полузащитник Ди Мария решился на дальний неотразимый удар в «девятку»ворот. Счет становится 1:1 и на этом завершился 1-й тайм.

Второй тайм начался с атак аргентинцев и они получили право на штрафной, Бонега передает мяч Месси, он наносит удар, а аргентинец Меркадо подставляет ногу, срезает мяч в ворота и счет на 48-й минуте становится 2:1.

Дальше события развивались не в пользу латиноамериканцев. Защитник сборной Франции Павар на 58-й минуте закрученным ударом с дальней дистанции попал в верхний угол ворот - 2:2.

На 64-й и 68-й минутах «вундер-кинд» забил два гола и сделал положение аргентинцев безнадежным. Гол Агуэро в добавленное время не принес ничего латиноамериканцам, кроме удовлетворения. Феерический матч завершился выходом сборной Франции в ¼ финала. Сборная Аргентины покидает ЧМ-2018.

Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции:

"Тренер сборной Аргентины предпочел выбрать тактику из расчета, что Месси получит свободу для атакующих действий. Но мы сумели адаптироваться к такой игре, мы знали, что такое может произойти. Поэтому у нас были два варианта: первый - обеспечить, чтобы он не получал пасы, и это нам удалось. А когда он получал мяч, то работала подстраховка. Но Месси продолжал представлять угрозу, он мобилен, что и доказал гол в результате рикошета от его удара".

Хорхе Сампаоли, главный тренер сборной Аргентины:

"Это очень болезненно. Футболисты полностью отдались игре, но цели мы не достигли. Мы играли с командой, которая нам доставила много проблем. Нам удалось перевернуть игру, но затем мы стали действовать странно и растеряли преимущество".

УРУГВАЙ - ПОРТУГАЛИЯ - 2:1 (1:0)



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Эдинсон Кавани – лидер уругвайцев оставил не у дел Криштиану Роналду Фото fifa.com

Сборная Португалии не смогла преодолеть барьер 1/8 финала чемпионата мира, уступив Уругваю - 1:2.

Предсказать фаворита в этой паре было очень трудно. С одной стороны - Португалия с Криштиану Роналду, с другой - набравший девять очков в группе Уругвай, у которого есть такие звезды, как Эдинсон Кавани и Луис Суарес. Одному из них, а именно Кавани, суждено было стать главным героем встречи. Нападающий "Пари Сен-Жермен" оформил дубль и вывел свою команду в четвертьфинал. Правда, между голами Кавани уместился ответ Пепе.

Фернанду Сантуш, главный тренер команды Португалии:

"Мы все немного в недоумении, ведь думали, что сборная Португалии могла больше показать на этом турнире. Мои поздравления команде Уругвая, они продолжают [выступление на чемпионате мира]. Их нападающие очень сильные, они подыгрывали друг другу и прекрасно работали. Мы не были готовы к контролю таких движений Кавани и Суареса, нам не удавалось это пресечь, в этом заслуга сборной Уругвая, их преимущество".

Оскар Табарес, главный тренер сборно Уругвая:

"Команда сильно выросла по сравнению с той, что была в ЮАР восемь лет назад, - полагает Табарес. - Мы стали опытнее, мудрее. В чем-то лучше. Хотя в нас по-прежнему кто-то сомневается. Мы стали первыми в группе, а нам говорили, что она была слабой. Надеюсь, теперь эти люди довольны, ведь мы выбили Португалию. Франция? Мы точно никого не боимся. И мы здесь для того, чтобы сыграть в финале. Это как минимум".

День одиннадцатиметровых ударов

Второй день плей-офф подарил зрителям два матча длиной по два часа, серию одиннадцатиметровых ударов и удивительный выход в четвертьфинал сборную России.

ИСПАНИЯ - РОССИЯ - 1:1 (1:1)

Арртем Дзюба – автор ответного гола в ворота Испании Фото fifa.com

Исторический матч сборной России! Впервые команда выходит в числе 8 лучших на чемпионатах мира, одолев в серии пенальти сборную Испании.

«Начался матч для россиян крайне неудачно, - обозревает «Футбол на куличках». - Они в дебюте встречи оказались в роли догоняющей стороны. Розыгрыш штрафного в исполнении Испании завершился автоголом Сергея Игнашевича. Правда, ещё до перерыва хозяева турнира восстановили равновесие! За игру рукой Жерара Пике в пределах штрафной площади в ворота Давида Де Хеа был назначен одиннадцатиметровый, который уверенно реализовал Артём Дзюба».

Дальше россияне оборонялись и выдержали сумасшедший тем испанцев в атаке. Дополнительное время также не принесла «красной фурии» успеха.

Дело дошло до серии пенальти, тут команда Станислава Черчесова все свои одиннадцатиметровые реализовала, а вот Игорь Акинфеев смог отразить удары в исполнении Коке и Яго Аспаса.

В итоге Россия оказалась в четвретьфинале, а экс-чемпион мира отправляется домой.

Фернандо Йерро, главный тренер сборной Испании:

"Мы приезжали сюда с амбициями. Но я не думаю, что можно говорить о провале или крахе Испании. Сегодня линия между победой и поражением была очень тонкой. Последнее, что я сказал своим игрокам: это Чемпионат мира, наслаждайтесь. Я хотел, чтобы мы закончили матч с высоко поднятыми головами. И мы можем посмотреть друг другу в глаза и сказать: мы были профессионалами".

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:

"Честно говоря, мучительно перешли на новую систему [игры в пять защитников], тренерскому штабу понятно, как играть, но главные актеры - футболисты, их надо убедить. Спасибо им, они все поняли, все функции исполняли. Что касается Артема Дзюбы, то мы так и планировали [его заменить], когда центральные защитники уже были возле нашей штрафной, нам хотелось убегать в отрыв".

ХОРВАТИЯ - ДАНИЯ - 1:1 (1:1)

Вратарь Дании Каспер Шмейхель совершил невероятные сейвы, но не повезло…

Как приводит обзор матча портал «Футбол на куличках», после яркого выступления Хорватии на групповом этапе от неё ждали феерии и в плей-офф, но команда Златко Далича на протяжении значительной части встречи действовала на удивление пассивно и бесконечно долго ждала ошибки соперника. Самое интересное в этом поединке случилось в начале и в концовке матча. Соперники выдали шикарный дебют, уже к 4-й минуте обменявшись голами - на забитый мяч Матиаса Йоргенсена точным ударом ответил Марио Манджукич.

Второй тайм и вовсе ничем не запомнился. Встреча закономерно докатилась до дополнительного времени, в концовке которого хорваты внезапно взорвались. И заработали пенальти. Однако Каспер Шмейхель не позволил Луке Модричу, проведшему в целом невзрачный поединок, стать героем матча, отразив его удар с "точки". Датчане благодаря своему голкиперу получили ещё один шанс, но в серии пенальти Шмейхелю достойную конкуренцию сумел составить Даниел Субашич. Хорватский голкипер сумел отбить три удара датчан из пяти, и "шашечные" пробились в следующий раунд.

Златко Далич, главный тренер сборной Хорватии:

"Ментально мы оставались сильными, контролировали игру и в итоге победили. Это результат тяжелой работы, и от этого победа делается еще слаще. До сих пор мы играли превосходно и побеждали. Но всем нужно пройти через тяжелые моменты. Мы провели не лучший матч, не на таком высоком уровне сыграли, как в первых трех встречах. Но моя вера в моих игроков еще сильнее после сегодняшнего матча. Субашич сегодня настоящий герой. Он отразил три пенальти, такое увидишь не каждый день. Мы каждый матч играем как финал. Россия - не простой соперник. Для нас это будет серьезная проверка".

Оге Харейде, главный тренер сборной Дании:

"Вратарь Каспер Шмейхель сделал все возможное, на послематчевые пенальти были назначены наши три лучших игрока, но они промахнулись. Я испытываю сожаление, но это жесткая сторона футбола. Я горжусь игрой своих футболистов, они сыграли по плану. У нас против Хорватии были шансы, мы могли бы выйти в следующий раунд и сыграть с Россией в Сочи".

ВОКРУГ ЧЕМПИОНАТА

Чемпион Европы предложил поставить памятник Акинфееву

Бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года между сборными России и Испании.

«Игорь Акинфеев сыграл фантастически. Он блестяще справился с испанскими игроками, которые вели по ходу матча. Акинфеев всегда имел репутацию отличного вратаря при отражении пенальти. Пришло время для его шоу», — приводит слова Шмейхеля «Газета ру» со ссылкой на RT.

Чемпион Европы 1992 года отметил, что голкипер сборной России заслуживает памятника.

Иньеста уходит…



После поражения сборной Испании от команды России о прекращении карьеры в национальной дружине объявил Андрес Иньеста, сообщает телеканал "360". 34-летний полузащитник играл за сборную 12 лет, за это время он провел 136 матчей, в которых забил 13 мячей. Национальная команда Испании вместе с бывшим полузащитником "Барселоны" становилась чемпионом мира и дважды чемпионом Европы. Причем в финале ЧМ-2010 Иньеста забил единственный победный гол, также футболист был капитаном команды. Андрес выразил сожаление по поводу такого окончания карьеры, назвав матч с Россией печальным. Сейчас Иньеста играет за японский клуб "Виссел Кобе".

Фото goal.com

Футбольный болельщик научил кота кричать «гол»

Болельщик научил кота кричать «гол» и сделал его знаменитость в социальных сетях, сообщает газета «Известия».

Хозяин кота, опубликовал в своем инстаграме видео, на котором питомец несколько раз повторяет за ним слово «гол». Запись собрала множество положительных оценок и восторженных комментариев.

Ранее сочинский дельфин-предсказатель Ванда предсказала победу России в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018 с командой Испании.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» сравнил Неймара с чемоданом

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона сравнил нападающего сборной Бразилии Неймара с чемоданом.

«Это мой новый чемодан, я назвал его Неймаром. Отчасти из-за цвета, но главным образом потому, что едва ты его касаешься, как он часами начинает крутиться», — сказал Кантона в ролике, опубликованном в инстаграме.

Француз отметил, что бразильский форвард является великим футболистом и отличным актером.

«Но будь осторожен! Если тебя бьют по правому плечу, ты не должен плакать от боли, держась за левую щеку», — добавил Кантона.

Сборная Бразилии сыграет с командой Мексики в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в России. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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