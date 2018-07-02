Кухня, картины и фотографии Таджикистана были представлены в рамках таджикского культурного вечера, прошедшего в Париже 29 июня.

Вечер был организован посольством Таджикистана во Франции совместно с Культурной ассоциацией таджикской диаспоры в Париже «Равзана» с целью продвижения инициатив Таджикистана в области развития туризма, народных ремесел и представления богатого исторического и культурного наследия страны.

Концертную часть мероприятия представили народный артист Таджикистана, руководитель Государственного ансамбля “Фалак” Давлатманд Холов и преподаватель Национальной Консерватории Таджикистана Шавкатджон Окилов.

На мероприятие были приглашены представители министерств и ведомств Французской Республики, дипломатического корпуса, аккредитованного в стране пребывания, торговых и научно-культурных кругов, таджикской диаспоры Франции, а также друзья Таджикистана, сообщили в посольстве.

Гостям были представлены разнообразие национальной кухни страны и экспозиция картин и фотографий таджикских мастеров с национальным колоритом.

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